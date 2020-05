TP HCM: Tạt axit kinh hoàng ở quận 3, 3 người phỏng nặng

Chiều 28-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân - TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lầu Quyền Trường (ngụ phường 16, quận 8) để điều tra hành vi tạt axit khiến bà Đỗ Thị L. (SN 1972, quê Cà Mau) tử vong. Tại công an, Lầu Quyền Trường khai rằng thường xuyên đến quán nhậu của bà L. trên đường Ngô Y Linh (phường An Lạc, quận Bình Tân) nên nảy sinh tình cảm với bà L. nhưng bà không đồng ý. Do ghen tuông nên ngày 26-4, Trường đã ra chợ mua axit về tấn công bà L. khi bà đang nằm ngủ trong phòng riêng. Sau khi tạt axit, Lầu Quyền Trường đã bị công an mời lên làm việc, lấy lời khai. Riêng bà L. được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do vết thương quá nặng, bà L. đã tử vong sau một tháng điều trị.