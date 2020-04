Tập đoàn TH và ngân hàng Bắc Á tặng hơn 15 tỷ đồng chung tay chống dịch Covid-19

Sáng 11/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 2 máy thở cao tần Philips V680, trị giá gần 2 tỷ đồng, nhằm đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19.



Đây là những chiếc máy thở thông minh được sản xuất từ Mỹ, đạt tiêu chuẩn chất lượng được FDA (Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ) chứng nhận.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An, 2 máy thở Philips V680 từ BAC A BANK - Tập đoàn TH phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng trong thời điểm này là đặc biệt cần thiết và có ý nghĩa.



PGS TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Nghệ An đang ở giai đoạn một trong chống dịch, tập trung theo dõi, cánh ly và phát hiện để điều trị kịp thời. Đến nay, tỉnh đã đón gần 10.000 công dân từ các nước về cách ly, trong đó gần 7.000 trường hợp tại các trung tâm cách ly tập trung. Cùng nỗ lực vào cuộc, chung tay của toàn dân trong thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Nghệ An cũng nhận được sự chung tay đóng góp của đồng bào nhân dân, đặc biệt là sự tham gia rất hiệu quả của các doanh nghiệp. Trong đó, Tập đoàn TH đã hỗ trợ cho tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động ủng hộ.

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt chia sẻ: “Nghệ An đã thực hiện rất tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, diễn biến dịch còn phức tạp, khó lường. Trao tặng máy thở là căn cứ trên kết quả khảo sát, tìm hiểu về nhu cầu của Nghệ An trong phòng, chống dịch giai đoạn hiện tại và thời gian sắp tới, nhằm đưa ra hình thức đóng góp thiết thực nhất, hiệu quả nhất, mong Nghệ An có thêm nguồn lực chống dịch khi cần thiết”.



Cùng việc tài trợ 2 máy thở, tại buổi lễ, Tập đoàn TH còn trao tặng 15.000 ly sữa tươi cho người cách ly và lực lượng y bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Đây là món quà thiết thực nằm trong khuôn khổ chương trình “Một triệu ly sữa tươi chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” do TH thực hiện từ ngày 10/3, khi Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch với những diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất.

Sự kiện trao tặng máy thở và chương trình trao tặng 1 triệu ly sữa tiếp sức các lực lượng tuyến đầu và người dân cách ly là những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động mang tinh thần tương thân tương ái đã được Tập đoàn TH, BAC A BANK và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đồng hành thực hiện vì cộng đồng từ khi dịch Covid-19 khởi phát tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị do doanh nhân Thái Hương dẫn dắt hoặc lãnh đạo trực tiếp (như Tập đoàn TH, BAC A BANK) thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã chung tay ủng hộ hơn 15 tỷ đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, qua các hoạt động như tài trợ 5 tỷ đồng mua thiết bị y tế, khẩu trang cho các bệnh viện, thực hiện chương trình trao tặng 1 triệu ly sữa TH true MILK (trị giá hơn 8 tỷ đồng) tới các lực lượng tuyến đầu, tài trợ máy thở, và các hoạt động thiện nguyện khác của các CBNV BAC A BANK và Tập đoàn TH.

“Chống dịch như chống giặc nên mọi người dân Việt Nam đều đang thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Ngoài tinh thần tự nguyện, với mỗi người, đây còn là một phần trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp cần đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng trong khó khăn”, Bà Thái Hương, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á,Nhà Sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược TH,Chủ tịch Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khẳng định.

Máy thở V680 mà Tập đoàn TH, BAC A BANK và Quỹ Vì Tầm vóc Việt trao tặng tại Nghệ An là máy thở đầu tiên kết hợp giải pháp thông khí không xâm nhập (NIV) dùng ống thở một dây với một hệ thống dùng ống thở hai dây và có đầy đủ các tính năng chuyên dùng hỗ trợ duy trì sự sống cho các bệnh nhân nặng trong Hồi sức tích cực (ICU). Trong trường hợp tình trạng của người bệnh thay đổi, các nhân viên y tế có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi giữa hai chế độ thở cần xâm lấn (phải mở khí quản của người bệnh để đặt ống) và không xâm lấn mà vẫn nhận được sự phân phối nhịp thở và thở ra chủ động như ý muốn - mà không gặp các rắc rối như khi chuyển đổi giữa hai máy thở.

Các thiết bị cũng sở hữu nhiều tính năng thở thông minh như công nghệ Auto-Trak, dùng thuật toán tự động thích ứng với mẫu thở của bệnh nhân để hỗ trợ, tự động điều chỉnh thích ứng giúp điều hòa dòng khí thở tối ưu nhất.

Việc trao tặng 2 máy thở công nghệ mới của thế giới cho Nghệ An có ý nghĩa hơn trong giai đoạn hiện nay khi Nghệ An đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng chống dịch ở cấp độ cao hơn và các trang thiết bị hỗ trợ điều trị đóng vai trò hết sức quan trọng. Toàn tỉnh hiện chỉ có gần 200 máy thở, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh là đơn vị tuyến đầu nhưng chỉ có 60 máy. Nguồn cung ứng chủ yếu là Mỹ, trong khi hiện Mỹ chưa đủ năng lực sản xuất đủ nhu cầu trong nước giai đoạn hiện tại nên việc trang bị rất khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cam kết sẽ chỉ đạo bệnh viện sử dụng 2 máy thở một cách hiệu quả nhất.

