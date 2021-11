Tăng sức đề kháng cho trẻ trong mùa đông

Duy trì thói quen sinh hoạt tốt

Duy trì thói quen sinh hoạt tốt giúp tăng sức đề kháng cho trẻ. Nguồn ảnh: Internet

Những thói quen sinh hoạt tốt và thường xuyên giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh. Cha mẹ nên để bé duy trì và phát triển những thói quen tốt. Chẳng hạn như: đi ngủ sớm, dậy sớm, ngủ trưa mỗi ngày, ăn đúng giờ, ăn sáng đầy đủ, v.v. Từ đó cơ thể trẻ quen với lịch sinh hoạt này và hoạt động nhịp nhàng hơn, kể cả có vào mùa lạnh.

Xây dựng thói quen ăn uống tốt giúp con tăng đề kháng

Một chế độ ăn uống cân bằng có thể cung cấp cho bé nguồn dinh dưỡng toàn diện hơn. Vì vậy, cha mẹ nên giúp bé hình thành thói quen ăn uống tốt. Chẳng hạn như: sắp xếp các bữa ăn hợp lý, cho trẻ ăn đa dạng món...

Thông thường, cha mẹ kể chuyện để bé hiểu giá trị dinh dưỡng của thức ăn, hướng dẫn bé ăn ít hoặc không ăn những thức ăn không tốt cho sức khỏe, uống nhiều nước đã đun sôi, nhắc trẻ nhai chậm, không vừa chơi vừa ăn.

Cho bé uống đủ nước

Thông thường vào mùa đông khi thời tiết lạnh bé rất lười uống nước. Nhưng bố mẹ phải tập cho bé duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày dù trời nóng hay lạnh. Uống đủ nước chính là cách giữ cho bé có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nước có tác dụng vận chuyển bạch cầu đi khắp cơ thể, ngoài ra uống nhiều nước còn có tác dụng đào thải những chất độc hại ra khỏi cơ thể thông qua tiết mồ hôi. Bố mẹ có biết khi uống một lượng nước đủ có tác dụng tăng cường trao đổi chất và giúp tim bơm máu hiệu quả hơn và vận chuyển oxy trong máu, chất dinh dưỡng thiết yếu khác cho các tế bào.

Cho bé ngủ đủ giấc

Để giúp bé nhanh chóng lấy lại sức đề kháng thì tốt nhất nên để cho trẻ ngủ một giấc thật sâu, và đủ dài nhé! có thể ngủ 8 – 11 tiếng mỗi đêm tùy theo độ tuổi. Đây là cách cho một cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hệ miễn dịch. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, chiều cao và sức khỏe của trẻ. Khi ngủ đủ giấc sẽ giúp bé cảm thấy thoải mái, dễ chịu mà còn có tác dụng tích cực đến cân nặng, sự thông minh… ngược lại khi bé ngủ không đủ giấc sẽ làm cơ thể mệt mỏi, uể oải, dễ bị bệnh hơn.

Bổ sung Vitamin C

Có thể nói để tăng cường sức đề kháng tốt nhất cho bé phải kể đến tác dụng của vitamin C. Vitamin C có tác dụng loại bỏ những chất độc hại ra khỏi cơ thể, hỗ trợ phát triển hệ xương, răng, đặc biệt những bé đang bị thương, vitamin C giúp làm nhanh lành vết thương. Nhiều loại trái cây có chứa hàm lượng vitamin C cao như: cam, chanh, quýt, dâu tây, ổi, đu đủ, kiwi, một số loại rau xanh,… Nếu các bé không thích ăn trái cây tươi thì bố mẹ có thể ép hoặc xay sinh tố cho bé uống hàng ngày.

Cho trẻ tập thể dục hàng ngày

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tập thể dục giúp tăng cường chức năng cho hệ miễn dịch.

Bạn nên tạo thói quen tập luyện cho bé mỗi ngày qua các đa dạng các bài tập. Ít nhất, hãy đảm bảo trẻ tập đủ 3 buổi/ 1 tuần.

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn