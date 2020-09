Tán gia bại sản vì tin vào mô hình đầu tư đa cấp gắn mác 4.0 giống MyAladdinz

Thời gian gần đây, không ít mô hình đa cấp bị phanh phui, điển hình là Công ty CP Modern Tech bị cơ quan công an điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng vào tháng 5/2018 thông qua việc phát hành tiền ảo iFan. Công ty BBI Việt Nam cũng xin "cáo lỗi" với gần 1 triệu khách hàng sau khi thu hàng nghìn tỷ đồng thì bỗng gặp khó khăn về tài chính, buộc ngưng chi trả tiền cho khách hàng thông qua app BBI. Mới đây nhất, app MyAladdinz vừa bị Bộ Công an phát đi cảnh báo lừa đảo, là mô hình đa cấp có nhiều hệ luỵ người tiêu dùng cần cẩn trọng. Giữa thời điểm các app làm giàu bị phanh phui vì những thủ đoạn lừa đảo đang khiến người dùng hoang mang, Công ty IBG Việt Nam ra mắt app IBG cùng phương thức vận hành không khác là bao so với các mô hình bị phanh phui trước đây. Đáng nói, sau thông tin Sở Công Thương TP.HCM khẳng định app IBG chưa đăng ký giấy phép hoạt động thì càng nhiều người nghi ngờ về độ tin cậy của ứng dụng này.