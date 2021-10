Tạm giữ kẻ cầm đầu sới bạc quy mô lớn tổ chức trong trại gà

Ngày 7/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đồng, trú tại khối 1, thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Văn Đồng được xác định là kẻ cầm đầu, điều hành sới bạc quy mô lớn trên địa bàn huyện Đô Lương vừa mới bị công an triệt phá.

Nguyễn Văn Đồng bị công an tạm giữ hình sự. Ảnh Đức Vũ.

Cụ thể, sau thời gian dài theo dõi, vào ngày 30/9 vừa qua, hơn 50 chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã đột kích sới bạc tại khu vực xóm 6, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 700 triệu đồng, 5 xe ô tô, 16 xe mô tô. Cơ quan công an phát hiện hàng trăm con gà chọi và 2 trường gà để phục vụ đá gà.

Đây là sới bạc nằm trong trại gà của Nguyễn Văn Đồng. Sới bạc này hoạt động có quy mô lớn, tổ chức rất chuyên nghiệp. Bọn chúng đã sử dụng để tổ chức đánh bạc, được bảo vệ bởi hệ thống tường rào thép gai, có bố trí người canh phòng.

Trong đó, phòng đánh bạc được xây dựng kiên cố, bảo vệ bằng nhiều lớp cửa sắt, thiết kế rộng, lắp điều hòa để hàng chục con bạc có thể tham gia đánh bạc kéo dài.

Quá trình đánh bạc, các đối tượng cầm đầu đã bố trí người để canh phòng nhiều lớp, khi có người lạ xuất hiện, chúng lập tức báo động để đồng bọn giải tán và phi tang vật chứng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 23 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Số hung khí, công cụ hỗ trợ thu giữ trong nhà các đối tượng đánh bạc. Ảnh Đức Vũ.

Liên quan đến vụ việc, đến sáng 3/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương đã hỗ trợ, phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự tổ chức khám xét chỗ ở của 6 đối tượng tại Thị trấn Đô Lương.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Đồng, 41 tuổi, Nguyễn Văn Tú, 30 tuổi, Trương Xuân Thành, 33 tuổi, Nguyễn Hải Đăng, 36 tuổi, Nguyễn Văn Vinh, 30 tuổi và Nguyễn Trọng Thái, 33 tuổi.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động tham gia khám xét nhà các đối tượng đánh bạc vào sáng 3/10.

Lực lượng công an thu giữ dao, kiếm, còng số 8, súng hơi nén bắn đạn chì. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Đồng (thường gọi là Đồng Lan), kẻ cầm đầu sới bạc đã bỏ trốn, sau đó mới ra đầu thú.

Đây là đối tượng được Phòng Cảnh sát hình sự xác định là người cầm đầu, tổ chức toàn bộ sới bạc trong trại gà trên địa bàn huyện Đô Lương. Mọi hoạt động của sới bạc, đều do đối tượng Đồng điều hành từ xa, yêu cầu đám “đàn em” tổ chức đánh bạc theo sự sắp xếp của Đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn