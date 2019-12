Tạm giữ hình sự đại tá "dỏm" vào công an huyện “thăm anh em"

Chiều 21/12, Thượng tá Lê Văn Huệ, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối tượng Diệp Ngọc Hà, SN 1973, ngụ quận 7, TP.HCM đề điều tra làm rõ về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo Điều 339 Bộ luật Hình sự.

Diệp Ngọc Hà được xác định giả danh công an với cấp hàm Đại tá.

Theo điều tra ban đầu, lúc 19h50 ngày 19/12, Diệp Ngọc Hà mặc quân phục CAND, mang quân hàm Đại tá, đơn vị công tác bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thế ghé Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thăm anh em.

Tuy nhiên, qua giao tiếp, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là công an, nên Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A liền báo cáo Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Lập tức, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Châu Thành A liên hệ ngay với Văn phòng bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ để xác định Hà có phải là công an hay không.

Giấy chứng minh CAND giả, Hà khai nhận mua qua mạng xã hội.

Qua làm việc, Hà thừa nhận không phải là công an. Đồng thời, tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh CAND, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà mặc trang phục CAND.

Bước đầu Hà thừa nhận, thẻ Đảng, giấy chứng minh CAND do Hà mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A đang tạm giữ hình sự đối với Hà đề điều tra làm rõ.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin