Tạm giữ hình sự 2 người làm giả hồ sơ tiêm vắc xin, giấy đi đường

Ngày 1/9, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Công an TP Dĩ An đã tạm giữ hình sự Phan Quốc Phong (29 tuổi, quê Nghệ An), Huỳnh Châu Hồng Ngọc (39 tuổi, cùng ngụ TP Dĩ An), để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức".

Ngoài ra, cơ quan công an đã trả tự do và đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định đối với Vũ Thị An (34 tuổi) .

Theo Công an Bình Dương, ngày 29/8, lực lượng chức năng phát hiện một số bộ hồ sơ tiêm ngừa vắc xin tại phường Tân Bình (TP Dĩ An), có dấu hiệu làm giả nên nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua truy xét, công an tạm giữ 3 người trên.

Bước đầu bà Vũ Thị An khai nhận đã mua 4 bộ hồ sơ tiêm vắc xin từ Phong với giá 3 triệu đồng. Sau đó, bà An đưa số hồ sơ này cho một số người quen biết (không thuộc đối tượng tiêm) để đi tiêm vắc xin và bị phát hiện.

Ngoài ra, bà An còn mua 5 giấy đi đường giả từ Phong giá 1,3 triệu đồng.

Khi công an làm việc với Phan Quốc Phong, anh ta khai Ngọc là người làm giả giấy tờ rồi đưa cho mình đem bán.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Ngọc và Phong đã phối hợp làm giả giấy tờ, bán ra thị trường tổng cộng 6 bộ hồ sơ tiêm vắc xin và 5 giấy đi đường.

Trong số này, 3 người dân đã tiêm vắc xin, 3 người còn lại đang chờ tiêm thì bị phát hiện hồ sơ giả.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí