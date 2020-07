Tạm giữ gã hàng xóm nghi dâm ô bé gái 12 tuổi ở TP.HCM

N. tại cơ quan công an.

Ngày 5/7, nguồn tin của PV Báo Giao thông cho biết, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ N.H.N. (SN 1981, tạm trú quận Thủ Đức) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nghi Dâm ô trẻ em trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 3/7, sau khi nhậu tại 1 căn nhà thuộc Khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, N. đã đến nhà hàng xóm gần đó để chơi.

Tại đây, N. thấy em Đ.T.M.T. (12 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) nên đến nói chuyện và có những cử chỉ ôm ấp, sờ vào người em T., sau đó, N. tiếp tục ôm hôn T.

Mẹ bé T. về nhà nghe được con gái nói lại sự việc nên đã đưa T. đến trụ sở Công an phường Hiệp Bình Phước trình báo.

Làm việc với công an, N. thừa nhận hành vi như trên. Công an phường Hiệp Bình Phước sau đó đã bàn giao hồ sơ cùng N. cho Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.