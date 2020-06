Tạm giữ gã đàn ông 45 tuổi dụ dỗ, hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong rẫy

Ngày 15/6, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Sinh (45 tuổi, ngụ xã Tú An, thị xã An Khê, huyện Kbang) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là cháu T.N (12 tuổi, ngụ xã Sơ Pai, Kbang).

Phạm Ngọc Sinh chỉ khu vực hiếp dâm bé gái. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Theo tin tức ban đầu, khoảng 9h ngày 6/6, cháu N. đến rẫy của ông Sinh chơi. Tại đây, Sinh dụ dỗ bé gái thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Về nhà, bé N. kể lại sự việc cho gia đình nghe và mọi người đưa cháu bé đến cơ quan công an tố cáo.

Ngày 12/6, Công an huyện Kbang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sinh.

Trước đó ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mai Thành Dự (SN 2000, trú tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra xác định, Mai Thành Dự và cháu N.A. (chưa đủ 13 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu) quen nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2020, Dự và cháu A. đã nhiều lần gặp nhau và quan hệ tình dục. Gia đình bé gái phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an.