Tạm giam 10 đối tượng trong vụ bay, lắc tại quán K-Club ở Hải Dương

Trong đó, đối tượng Trần Hữu Khang (SN 1996, nơi cư trú Kiến Thiết 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng), là người đứng tên, quản lý quán K Club bị khởi tố về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy “.

Công an huyện Bình Giang bắt quả tang các đối tượng bay, lắc tại quán K-Club

7 bị can cùng bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” gồm Đào Minh Đức (SN 1999); Đào Trung Thắng (SN 1995) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1997, cùng ở tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), ngồi tại bàn VIP 14; Nguyễn Văn Ước (SN 1993, trú tại xã Đức Chính); Nguyễn Hữu Đại (SN 1989, trú tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng) và Nguyễn Xuân Phước (SN 2000, trú tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang), ngồi tại bàn VIP 8 và Phan Văn Thắng (SN 1993, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

2 đối tượng Đặng Quang Giáp (SN 1990) và Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, cùng ở tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị khởi tố về tội ‘Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang còn khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thế Hiển (SN 1992, nơi cư trú xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng) về tội danh trên.

Quán K-Club

Đến ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Hữu Khang, Đào Trung Thắng, Nguyễn Văn Ước, Nguyễn Hữu Đại, Đặng Quang Giáp, Nguyễn Minh Sơn, Phan Văn Thắng, Bùi Thế Hiển. Đối với Đào Minh Đức, Nguyễn Quang Hiếu, Nguyễn Xuân Phước, do bị dương tính với COVID- 19, đang cách ly theo dõi nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang sẽ thi hành lệnh sau.

Được biết, quán K- Club có diện tích mặt sàn 300m2 được xây dựng 1 tầng mái bằng kiên cố, nằm trong khu đô thị Toàn Gia, được đăng ký kinh doanh với mô hình hộ gia đình với người đứng tên là Trần Hữu Khang. Đăng ký kinh doanh ngành nghề: Dịch vụ giải trí (hoạt động khiêu vũ), dịch vụ ăn uống và nghe nhạc; Kinh doanh rượu bia, thuốc lá. Việc đăng ký kinh doanh ngành nghề nêu trên nhằm mục đích để quán không thuộc diện quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện của lực lượng Công an. Khang cũng là người trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động của quán, thuê và phân công nhiệm vụ cho khoảng 20 nhân viên phục vụ khách.

Các đối tượng thác loạn tại quán K- Club

Bên trong quán bố trí 34 bàn có ghế ngồi và bàn đứng được chia làm 3 khu vực, ở giữa bố trí sân khấu. Quán bắt đầu khai trương từ tháng 9 năm 2019, thời gian hoạt động từ 20h đến 2h ngày hôm sau (trong thời gian dịch bệnh quán hoạt động lén lút, cầm chừng và nhiều thời điểm đóng cửa). Đến đầu tháng 2/2022, quán đổi tên thành KCAFE (Kinh doanh quán cafe) nhằm đối phó che mắt lực lượng chức năng nhưng bên trong vẫn kinh doanh theo mô hình vũ trường.

Phát hiện quán K-Club có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật, đặc biệt là liên quan đến ma túy, Công an huyện Bình Giang đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Vào 00h30 ngày 15/2, phát hiện quán vẫn đang mở cửa phục vụ khách có sử dụng trái phép chất ma túy, 10 tổ công tác gồm hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an huyện Bình Giang đồng loạt ập vào. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong khu vực phục vụ khách có 180 người gồm khách và nhân viên đang bay lắc theo điệu nhạc với âm thanh cực lớn, ánh sáng đèn chớp cực mạnh, rất nhiều người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, phê ma túy.

Quá trình làm việc, lực lượng Công an đã thu giữ, niêm phong nhiều viên nén, mảnh viên nén, túi nilon chứa chất bột dạng tinh thể màu trắng, ma túy tổng hợp tại nhiều vị trí trong quán và đã đưa những người có liên quan về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh phát hiện có 14 đối tượng dương tính với COVID-19.

Kết quả xét nghiệm ma túy trong cơ thể những người có mặt tại quán phát hiện có 115 người dương tính với ma túy. Công an huyện Bình Giang đang lập hồ sơ để xử lý khoảng 100 đối tượng vi phạm hành chính về các hành vi: Vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng); tàng trữ; sử dụng trái phép chất ma túy; kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo quy định; cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh hóa chất (N20 trong bóng cười) hạn chế sản xuất, kinh doanh mà không có Giấy phép hạn chế sản xuất, kinh doanh hóa chất theo quy định…

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân