Tạm biệt sẹo bằng công thức tự chế tại nhà

Chúng ta đều biết, mụn trứng cá không chỉ để lại vết thâm mà còn có những lỗ nhỏ li ti trên da, rất khó loại bỏ, chúng hình thành do sự phá hủy các mô da. Các vết rỗ cũng có thể khiến da lão hóa sớm. Đôi khi, mô sẹo hình thành thêm, phát triển thành ‘sẹo lồi’. Kết quả của loại sẹo này là da trở nên không đều màu và mất đi vẻ mịn màng.

Thay vì đến spa, nhiều người áp dụng biện pháp trị sẹo tại nhà.

Shahnaz Husain chia sẻ: ‘Việc chăm sóc và điều chỉnh làn da bị sẹo đã gợi lên sự quan tâm sâu sắc của tôi, không chỉ vì làn da bị tổn thương, mà còn vì những vấn đề tâm lý mà nó có thể gây ra làm tôi mất tự tin. Các vết sẹo có thể do chấn thương, bỏng hoặc do phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, những khuyết điểm trên da mặt thường gặp nhất là vết thâm, sẹo và những vết rỗ trên da do mụn để lại’.

Hiện nay, chúng ta có nhiều lựa chọn để điều trị sẹo bao gồm liệu pháp laser, mài da vi điểm, lột da bằng hóa chất, axit alpha hydroxy,... Tuy nhiên, khi ân nhắc những rủi ro liên quan đến lột da bằng hóa chất, tôi đã nghĩ ra một phương pháp ‘lột da sinh học’ gọi là phương pháp điều trị Veg Peel để giảm thiểu sẹo.

Đây phương pháp điều trị lâm sàng, dựa trên phương pháp mài da, tức là nhẹ nhàng chà xát da với một số chất sần sùi có công thức chiết xuất từ thực vật. Đối với những vết sẹo trên diện rộng, có thể cần phải thực hiện một số buổi điều trị lâm sàng. Nhưng, hiện nay người ta cũng có thể thực hiện các phương pháp điều trị bằng vỏ rau củ này tại nhà. Ngoài ra, nếu có mụn nhọt, chúng phải được điều trị trước’.

Các biện pháp khắc phục tại nhà cũng có thể hữu ích, nhưng các biện pháp xóa sẹo tại nhà nên được thực hiện sau khi tình trạng mụn đã thuyên giảm hoặc vết thương đã được chữa khỏi. Nếu chỉ có sẹo và rỗ, không có mụn hoặc phát ban, hãy sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết.

Chỉ nên sử dụng sản phẩm tẩy da chết khi không bị mụn hoặc phát ban.

Mặt nạ tự chế tại nhà

Một gói mặt nạ tự chế cũng có thể được sử dụng 1 hoặc 2 lần/ tuần. Trộn 3 thìa cà phê yến mạch với lòng trắng trứng và 1 thìa cà phê sữa đông cùng mật ong. Thoa đều lên mặt, tránh thoa môi và vùng quanh mắt. Rửa sạch sau nửa giờ. Bạn cũng có thể thêm chanh khô và bột vỏ cam hoặc hạnh nhân xay vào công thức trên. Ngoài ra, bạn có thể trộn yến mạch với lòng trắng trứng và thoa lên vùng da có sẹo. Rửa sạch mặt sau 15 phút.

Đôi khi, việc đắp mặt như vậy có thể gây khô da. Trong trường hợp này, lấy 2 thìa cà phê sữa đông, thêm một chút nghệ và thoa hàng ngày lên mặt, rửa sạch sau 15 phút. Cách này không chỉ làm mềm da mà còn làm mờ các vết thâm và sẹo.

Yến mạch phù hợp với làn da nhạy cảm.

Nước chanh giúp làm mờ sẹo

Trộn một vài giọt mật ong với nước cốt chanh và thoa lên các vết sẹo. Bạn có thể dùng tăm bông hoặc cọ để bôi lên vết sẹo, giữ nguyên trong 10 phút và rửa sạch bằng nước thường.

Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau khi thoa nước chanh + mật ong. Nếu thích, bạn có thể trộn một thìa gel lô hội với nước cốt chanh. Lô hội giúp giảm thiểu sẹo và cải thiện kết cấu da. Thực tế, gel hoặc nước ép lô hội có thể được thoa lên vết sẹo mụn vì nó được cho là có tác dụng chữa lành các mô sẹo.

Bạn có thể sử dụng lô hội trực tiếp từ cây hoặc mua gel lô hội có sẵn. Gel thu được từ cùi lá và được tìm thấy ở phần bên trong của lá. Nước ép lô hội được tìm thấy ngay bên dưới lớp vỏ ngoài của lá. Tuy nhiên, trong khi sử dụng trực tiếp trên da tại nhà, bạn nên rửa lô hội thật sạch và giữ vệ sinh toàn diện.

Mặt nạ trái cây làm mờ vết thâm

Trộn cùi đu đủ chín với dưa chuột nạo, cùi cà chua và cam, đắp hỗn hợp này lên mặt và rửa sạch sau nửa giờ. Công thức này không chỉ làm sáng màu da mà còn phục hồi da và loại bỏ các tế bào chết.

Bạn có thể sử dụng mặt nạ tự chế 1 hoặc 2 lần/ tuần.

Mật ong trị vết thâm

Bôi mật ong lên vết sẹo và để qua đêm. Rửa sạch vào buổi sáng. Bạn cũng có thể tán bột một viên aspirin, thêm mật ong và vài giọt nước. Đắp lên vết sẹo và để trong 10 đến 15 phút. Làm ẩm bằng nước và xoa nhẹ. Sau đó rửa sạch.

Các chuyên gia sắc đẹp luôn khuyến cáo chúng ta không dùng móng tay nặn mụn nhọt hoặc mụn đầu đen. Điều này có thể khiến tình trạng bệnh lan rộng và còn để lại sẹo trên da.

Tác giả: Thủy Kiều

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn