Tài xế xe tải vượt ẩu gây tai nạn ở Thái Nguyên, 1 người tử vong

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 9h sáng nay (8/1), tại Km55+900, QL 3, địa phận tổ 1, phường Tân Thành, TP Thái Nguyên xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Va chạm xảy ra giữa ô tô tải BKS: 29C-943.50 do tài xế Bùi Văn Nhật (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) với xe mô tô BKS: 20M9-0265 do ông Nguyễn Quang Đình (SN 1961, trú tại tổ 1, phường Tân Thành, TP Thái Nguyên) điều khiển.

Hiện trường vụ TNGT. Ảnh BTN.

Hậu quả, ông Nguyễn Quang Đình tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do tài xế ô tô tải điều khiển xe vượt phương tiện khác không đúng quy định gây ra vụ việc đáng tiếc.

Vụ TNGT đã được cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: atgt.vn