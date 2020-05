Tài xế ô tô tải tử vong sau cú tông thẳng vào xe hỏng "nằm" giữa đường

Phần đuôi xe đầu kéo bị hư hỏng do cú tông mạnh của xe tải

Chiều 30/5, Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 30/5 tại Km1043+380 trên QL1 (thuộc thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn). Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS: 76C-056.18 do Huỳnh Quốc Tr. (SN 1978, ở tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến vị trí trên, do không không kịp xử lý nên va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS: 43C-130.52, kéo theo rơ móoc BKS: 43R-025.56 do Nguyễn Quốc Tiến (SN 1991, ở tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang bị chết máy nằm giữa đường.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe ô tô tải tử vong ngay trong cabin. Ô tô tải và đuôi xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Bình Sơn đã có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và phối hợp điều tra vụ tai nạn.

