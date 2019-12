Tài xế ô tô đổ đầy bình xăng rồi tăng ga bỏ chạy không trả tiền

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 30/12, ở Cần Đước, Long An. Lúc này, một người đàn ông điều khiển xe ô tô tô mang biển kiểm soát 51A - 40205 vào cây đổ xăng.

Clip: Tài xế ô tô đổ xăng rồi quỵt tiền.

Tại đây, tài xế hô nhân viên đổ đẩy bình. Trong quá trình đổ xăng tài xế nghe điện thoại rồi liên tục ra vào xe. Khi nhân viên đổ xăng gần xong thì tài xế lên xe và tăng ga bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của người bán xăng mà không trả tiền.

Hình ảnh tài xế tăng ga bỏ chạy không trả tiền xăng.

Toàn bộ sự việc được camera ở cây xăng ghi lại, clip cũng được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Đa phần đều lên án hành vi thiếu đạo đức của tài xế ô tô và kêu gọi truy tìm, xử lý người đàn ông này.