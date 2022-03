Tài xế đâm chết người nhặt rác khai gì về nguyên nhân án mạng?

Ngày 7-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh) để điều tra về tội giết người.

Nguyễn Chí Tuấn tại cơ quan công an

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Tuấn bước đầu khai nhận vào chiều ngày 3-3, khi Tuấn đang lái xe chở rác vào đổ tại khu vực nhà máy xử lý rác thải tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc thì thấy có nhiều người đang nhặt phế liệu tại bãi rác nên đã bấm còi xe ôtô để mọi người tránh đường cho xe vào.

Tuấn vừa dừng xe, định mở cửa cabin xuống thì bất ngờ một người đàn ông nhảy lên bám vào cửa ghế lái để đánh Tuấn.

Bị đánh, Tuấn liền cầm một cái kéo có trên xe nhảy xuống đánh nhau với người đàn ông nhặt rác. Trong lúc xô xát, Tuấn đã dùng kéo đâm một nhát vào cổ đối phương khiến người này tử vong. Sau khi đâm chết nạn nhân, Tuấn bỏ trốn vào rừng gần bãi rác.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3-3, tại bãi rác ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An do mâu thuẫn trong lúc nhặt rác, Nguyễn Chí Tuấn đã dùng kéo đâm vào cổ anh Hồ Sỹ T. (SN 1984, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) khiến nạn nhân tử vong rồi trốn vào rừng. Đến 18 giờ cùng ngày, cng an đã bắt giữ Tuấn, thu giữ một chiếc kéo là hung khí mà đối tượng sử dụng để gây án.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Chí Tuấn theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động