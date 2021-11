Tai nạn ở Nghệ An: Đôi nam nữ tử vong thương tâm sau va chạm xe tải

Thông tin với PV, Trung tá Ngô Sỹ Chính, Đội trưởng Đội CSGT 1.46 Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An số 1 cho biết: Cả 2 nạn nhân đều đã tử vong sau vụ tai nạn. Chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện Nam Đàn khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngã tư nơi xảy ra tai nạn có đèn tín hiệu điều khiển giao thông. (Ảnh: người dân ghi lại qua camera hành trình)

Sự việc xảy ra vào trưa nay (28/11) tại nút giao ngã tư QL46B đoạn qua xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An. Lúc này, đôi nam nữ di chuyển trên QL46B bằng xe máy BKS 37H1-335.xx, khi đến xã tư Nam Giang bất ngờ va chạm với xe tải BKS 37C-xxxx.

2 người tử vong tại chỗ sau tai nạn. (Ảnh: MXH giao thông)

Cả 2 người bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Bước đầu qua giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng xác định cô gái tử vong tên Lữ Thị H. (2002, trú xã Tà Cạ, Kỳ Sơn). Còn thanh niên đi cùng chưa xác định được danh tính.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

