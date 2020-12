Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên ngọn cây, thi thể đang phân hủy mạnh

Chiều tối 21/12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Đồng Phú và Công an xã Đồng Tâm tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên ngọn cây.

Nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 15 phút hôm nay (21/12), bà Vũ Thị Vui (61 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm) ra phía sau vườn đi hái cà phê.

Lúc này, bà Vui ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc ở vườn điều - khu vực giáp ranh với vườn cà phê của bà Vui.

Người phụ nữ này liền tìm kiếm, khi ngước lên ngọn cây điều, bà Vui hoảng hốt phát hiện thi thể một người đàn ông đang treo lơ lửng trên ngọn cây. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Đồng Tâm nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây trên ngọn cây điều, cách mặt đất khoảng gần 15 mét.

Nạn nhân được xác định tử vong nhiều ngày trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn