Suzuki Ertiga Hybrid 2022 tiết kiệm xăng bậc nhất phân khúc, giá trong tầm tay

Suzuki Ertiga Hybrid 2022 có nhiều đổi mới trong thiết kế

Suzuki Ertiga Hybrid 2022 được nhập khẩu từ Indonesia. Về Việt Nam, Suzuki Ertiga Hybrid có 2 phiên bản 5 MT Euro5 và Sport Euro5.

Nhìn qua các đối thủ trong cùng phân khúc, kích thước Suzuki Ertiga Hybrid 2022 vượt trội khá nhiều Toyota Avanza Premio (4.190 x 1.660 x 1.695 mm), nhưng kém hơn Mitsubishi Xpander (4.475 x 1.750 x 1.700 mm) hay “người anh em” cùng nhà là Suzuki XL7 (4.450 x 1.775 x 1.710 mm). Khoảng sáng gầm xe của mẫu MPV này cũng không quá nổi bật.

Suzuki Ertiga Hybrid 2022 về tổng thể không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước. Ở bản mới, xe vẫn giữ thiết kế đầy đặn, mềm mại đúng chất MPV. Tuy nhiên thiết kế đầu xe Suzuki Ertiga Hybrid 2022 sắc nét hơn nhờ tinh chỉnh ở một số chi tiết. Lưới tản nhiệt mạ chrome hình lục giác mở rộng phương ngang. Hoạ tiết bên trong đổi mới lạ mắt.

Đèn pha tiếp tục sử dụng bóng Halogen Projector tích hợp tính năng tự động phản quang đa chiều. Dù không có LED nhưng khả năng chiếu sáng cũng rất ổn. Ở phần dưới, đèn sương mù Suzuki Ertiga có viền LED. Hốc gió mở rộng và kết hợp cản trước to dày được làm mới cầu kỳ hơn, tăng thêm phần hầm hố, cân đối lại vẻ nhẹ nhàng bên trên.

Thân xe Suzuki Ertiga 2022 giữ nguyên như trước. Hãng vẫn trung thành với những đường nét tạo hình và gân nổi quen thuộc. Điểm nổi bật nhất ở phần thân của Ertiga Hybrid là phần trụ B, C, D đều được sơn đen trông khá cao cấp. Phần kính nối liền giữa trụ C và D dạng to mang đến sự thoải mái và thông thoáng cho người ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Gương chiếu hậu xe chỉnh điện. Riêng bản Sport có thêm gập điện và đèn báo rẽ. Tay nắm cửa ở bản Sport mạ chrome sắc sảo, bản số sàn cùng màu với thân xe. Đặc biệt, phiên bản Sport được trang bị kính cách nhiệt cản tia hồng ngoại/tử ngoại. Nhờ đó hạn chế được các tác hại của ánh nắng mặt trời ảnh hưởng đến người dùng. Suzuki Ertiga Hybrid dùng mâm 15 inch đa chấu, đúc bằng hợp kim, kiểu dáng tương tự phiên bản máy xăng.

Đuôi Suzuki Ertiga Hybrid 2022 không mấy khác biệt so với bản cũ, duy trì form dáng ôm phần trên và phình ra phần dưới. Trong lần nâng cấp gần nhất, mẫu MPV này được bổ sung thêm thanh nẹp mạ chrome chạy ở phần chân kính sau mang lại cảm giác sang trọng hơn. Tuy nhiên, Ertiga tiếp tục dùng ăng ten râu kiểu cũ. Đây là một điểm trừ không nhỏ, bởi hầu hết đối thủ như Toyota Avanza hay Mitsubishi Xpander đều đã có ăng ten dạng vây cá từ lâu.

Cụm đèn hậu Ertiga Hybird hình chữ T nhìn khá tương đồng Mitsubishi Xpander 2022. Đèn ôm dài nổi bật với trang bị dải LED hiện đại. Cột D sơn đen kết hợp với cánh hướng gió và đèn phanh trên cao tạo điểm nhấn thể thao. Cản sau dập khối dày dặn, cứng cáp giảm thiểu tác động nếu xảy ra va chạm.

Nội thất Suzuki Ertiga Hybrid 2022 tương đồng với phiên bản trước về cách bố trí, sắp đặt. Vật liệu bên trong vẫn chủ yếu là nhựa cứng với tone màu đen. Song nhờ phối thêm các chi tiết trang trí gỗ nên không quá đơn điệu. Đánh giá tổng thể, nội thất Ertiga Hybrid thực dụng nhưng cũng vừa mắt, không có cảm giác bị “rẻ tiền”.

Với chiều dài trục cơ sở lên đến 2.740 mm, nhìn chung không gian bên trong Suzuki Ertiga 2022 khá rộng rãi. Đây là một trong những điểm cộng lớn của mẫu MPV 7 chỗ hạng B này. Tuy nhiên, đáng tiếc ở lần nâng cấp mới này, tất cả phiên bản đều chỉ dùng ghế bọc nỉ, chưa có tùy chọn bọc da như XL7.

Hàng ghế trước nhìn chung thoáng. Ghế tích hợp chức năng trượt và ngả lưng ở cả hai phía, gối tựa đầu rời. Riêng ghế lái bản Ertiga Sport thêm điều chỉnh độ cao. Một nâng cấp đáng chú ý là hàng ghế trước được bố trí tỳ tay, giúp người lái đỡ mỏi khi chạy xe đường dài.

Tuy trục cơ sở của Suzuki Ertiga không quá nổi bật nhưng nhờ không gian trần cao nên hàng ghế hai thoáng. Với người ngồi trên 1m7, khoảng trống bên trên vẫn dư khá nhiều. Chỗ để chân cũng tương đối. Hàng ghế này có thể trượt và ngả lưng. Bên cạnh đó còn được bố trí 2 gối tựa đầu rời, bệ tỳ tay ở trung tâm, gập 60:40.

Suzuki Ertiga Hybrid 2022 sử dụng vô lăng D-cut ốp gỗ “người tiền nhiệm” trông khá ưng mắt, có chức năng chỉnh gật gù. Suzuki Swift và XL7 cũng chia sẻ chung kiểu vô lăng này. Trên bản Sport, tay lái bọc da, tích hợp các nút đàm thoại rảnh tay, chỉnh âm lượng. Còn bản số sàn, vô lăng thuần nhựa Urethane.

Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ bố cục quen thuộc với đồng hồ analog 2 bên và màn hình hiển thị đa thông tin nằm giữa. Tuy không mấy hiện đại nhưng giao diện vẫn rất thân thiện, dễ nhìn. Cần số và phanh tay của Ertiga Hybrid bản Sport bọc da nâu, thêm mạ chrome. Còn bản số sàn màu đen.

Một nâng cấp đáng chú ý trên Suzuki Ertiga Hybrid 2022 đó là xe đã có hệ thống kiểm soát tốc độ Cruise Control. Tính năng này giúp ích nhiều khi chạy xe đường dài. Bản Sport thêm chìa khoá thông minh và khởi động bằng nút bấm. Người mua có thể chọn thêm gương chiếu hậu tích hợp camera hành trình nằm trong gói phụ kiện chính hãng.

Suzuki Ertiga Hybrid Sport 2022 trang bị công nghệ thông minh, hiện đại cùng động cơ hybrid

Suzuki Ertiga Hybrid Sport 2022 được trang bị màn hình đa phương tiện trung tâm 10 inch. Bản 5MT sử dụng màn hình 6.2 inch nhỏ hơn. Xe hỗ trợ đầy đủ kết nối radio, USB, Bluetooth… Bản Sport có thêm kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống âm thanh gồm loa bố trí trước và sau.

Phiên bản Ertiga Hybrid Sport sử dụng điều hoà tự động ở phía trước và chỉnh cơ ở phía sau. Bản số sàn 5MT chỉnh cơ toàn bộ. Ngoài điều hoà, hãng Suzuki còn bố trí lọc không khí, tối ưu chất lượng không khí bên trong xe.

Các tiện nghi khác có thể kể đến như: cổng sạc 12V, hộc giữ mát, cửa kính chỉnh điện trước và sau, tấm che nắng… Trong gói phụ kiện chính hãng tuỳ chọn nâng cấp, người mua có thể trang bị thêm cốp điện tích hợp cảm biến đá chân (mở cốp rảnh tay), sạc điện thoại không dây…

Suzuki Ertiga Sport 2022 – phiên bản hoàn hảo của mẫu Ertiga được bổ sung thêm các tính năng an toàn dựa trên nhu cầu của người dùng bao gồm Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) giúp kiểm soát hướng xe, Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC) giúp chống trôi xe ngang dốc.

Ngoài ra, các tính năng an toàn trên xe vẫn được trang bị tiêu chuẩn với hai túi khí ghế trước, dây đeo và khóa an toàn trẻ em, cảm biến lùi (GLX), nút bấm khởi động Start-Stop, ABS và EBD, hệ thống báo động và chống trộm tiêu chuẩn,...

Suzuki Ertiga Hybrid 2022 sử dụng động cơ hybrid với sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L cho công suất tối đa 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 138 Nm tại 4.400 vòng/phút và motor điện. Bản Sport dùng hộp số 4AT, bản số sàn dùng hộp số sàn 5 cấp. Cả hai đều dẫn động 2WD.

Khi chuyển sang động cơ hybrid thay vì máy xăng truyền thống, Suzuki Ertiga Hybrid 2022 trở thành mẫu MPV 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất phân khúc MPV. Điều này mang đến một lợi thế cạnh tranh lớn cho Suzuki Ertiga so với các đối thủ. Trong phân khúc này, Suzuki Ertiga đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza Premio, Toyota Veloz Cross… Trước đây có thêm Toyota Rush và Kia Rondo nhưng hiện tại hai mẫu xe này đã dừng bán.

Suzuki Ertiga Hybrid 2022 là mẫu xe hybrid đầu tiên trong phân khúc MPV giá rẻ tại Việt Nam. Nâng cấp mới này giúp Ertiga trở thành chiếc 7 chỗ có mức tiêu thụ xăng tốt nhất. Đặc biệt dù đã điều chỉnh nhưng giá xe Ertiga mới cũng vẫn thấp nhất phân khúc. Đây được đánh giá là hai điểm sáng hấp dẫn trên Suzuki Ertiga Hybrid 2022.

Phiên bản số sàn Suzuki Ertiga MT có giá rẻ nhất phân khúc với mức bán chỉ 500 triệu đồng, AT 589 triệu và Sport 679 triệu. So sánh Ertiga số sàn và số tự động, bản số sàn bị cắt giảm một số trang bị nhưng với giá bán cực hấp dẫn, Suzuki Ertiga MT được đánh giá là một lựa chọn kinh tế, rất hợp với người mua xe chạy dịch vụ.

