Suzuki bắt nhịp hè sôi động

Chương trình diễn ra từ ngày 1/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022 trên phạm vi toàn quốc.

Chi tiết chương trình khuyến mãi cụ thể như sau:

Trong thời kinh tế hiện tại, đặc biệt trước bối cảnh giá xăng dầu kỷ lục, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn về yếu tố tiết kiệm nhiên liệu khi lựa chọn mua xe, đặc biệt khi mua xe 7 chỗ. Các dòng xe du lịch Suzuki với khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu và khả năng vận hành ấn tượng luôn là sự lựa chọn yêu thích của người tiêu dùng.

Trong năm tài chính 2021, doanh số bán hàng của Suzuki trên thế giới tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước bất chấp tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, nhất là ngành công nghiệp ô tô.

Đây chính là minh chứng cho sự tin tưởng của người dùng đối với các dòng xe ô tô Suzuki, đồng thời khẳng định độ tin cậy thương hiệu ngày càng lớn của Suzuki đối với khách hàng.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu, các dòng xe Suzuki còn nổi bật bởi khả năng vận hành cực kỳ bền bỉ. Năm 2022, Suzuki tiếp tục giành giải vô địch Thế giới về sức bền (FIM) 2022, tổng cộng 24 lần giành chiến thắng tại Le Mans trong năm thứ hai liên tiếp. Với giải thưởng này, các dòng xe Suzuki đã chứng minh được chất lượng và độ bền bỉ vượt trội so với hàng loạt các thương hiệu khác. Độ bền bỉ cũng là lý do giúp xe thương mại Suzuki chiếm được lòng tin của người tiêu dùng bên cạnh chất lượng vượt trội so với các dòng xe tải sao chép trên thị trường.

Tác giả: PV (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn