Subaru thực hiện chương trình ưu đãi tháng 6 dành cho khách hàng

Sở hữu mẫu xe SUV an toàn xuất sắc với mức giá hấp dẫn và nâng cấp thông minh

Motor Image Việt Nam (MIV), nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm và dịch vụ Subaru tại thị trường Việt Nam, thông báo chương trình ưu đãi mua xe cho các khách hàng Subaru trong tháng 6 năm 2021.

Với giá bán chỉ từ 969 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu mẫu xe Subaru Forester với những ưu điểm vượt trội về khả năng vận hành trên mọi địa hình, không gian nội thất rộng rãi, thoải mái với hơn 100 tính năng an toàn, và đặc biệt là những nâng cấp giá trị mới, bao gồm:

Gương gập tự động để nâng cao trải nghiệm tiện lợi và an tâm trong những hành trình

Khóa cửa tự động tích hợp cảnh báo an ninh thông minh nhằm củng cố và tăng cường thêm sự an toàn dành cho khách hàng

Những tính năng này sẽ được trang bị trên tất cả các xe Forester i-S EyeSight mới bán ra thị trường từ tháng 6.2021, khách hàng mua xe không phải trả thêm chi phí cho nâng cấp này.

Chi tiết giá đặc biệt và ưu đãi* cho từng phiên bản của Subaru Forester như sau:

(*) Có điều kiện đi kèm. Số lượng ưu đãi có hạn và chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần báo trước.

Đặc biệt, để thể hiện sự trân trọng đối với đội ngũ nhân viên y tế, Motor Image Việt Nam cũng cam kết dành một ưu đãi đặc biệt đó là tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe ô tô (trị giá tương đương 15 triệu đồng) cho khách hàng là các nhân viên hoạt động trong lĩnh vực y tế như bác sỹ, y sỹ, y tá, dược sỹ khi đặt mua xe Subaru Forester trong tháng 6. Đây là một hành động nhỏ để tri ân những đóng góp của các y, bác sĩ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong đợt bùng phát mới để bảo vệ cho cộng đồng được an toàn.

Các mẫu xe Subaru do MIV phân phối đều được hưởng chế độ bảo hành hàng đầu đến 5 năm, hoặc 100.000 KM (tùy điều kiện nào đến trước) cùng những chính sách và dịch vụ hậu mãi vượt trội trên thị trường. Những ưu đãi về bán hàng và dịch vụ này nhằm mang đến những giá trị tốt nhất cho các chủ sở hữu xe Subaru - chiếc xe SUV an toàn xuất sắc.

Forester – mẫu xe bán chạy nhất của Subaru tại Việt Nam

Kể từ khi được chính thức ra mắt vào tháng 7 năm 2019, Subaru Forester thế hệ 5 đã trở nên quen thuộc và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt Nam. Là mẫu xe SUV xuất sắc của thương hiệu Subaru, Forester sở hữu đầy đủ bộ 4 công nghệ cốt lõi của Subaru là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, động cơ Boxer, hệ khung gầm Subaru toàn cầu (Subaru Global Platform) và EyeSight - công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến – là thành phần chính hợp thành hơn 100 tính năng an toàn xuất sắc được trang bị nhằm tăng cường bảo vệ cho mọi hành khách trên xe.

Ngoài ra, Subaru Forester còn sở hữu khoảng sáng gầm 220mm cao nhất phân khúc cùng thiết kế khoang cabin rộng rãi để trở thành một chiếc xe gia đình tuyệt vời đáp ứng cho nhu cầu “đi đến mọi nơi để làm mọi điều mình muốn”.

Minh chứng cho cam kết về sự an toàn của thương hiệu Subaru cũng như xe Forester, Forester thế hệ 5 đã giành được giải thưởng Grand Prix Award 2019 với số điểm cao nhất trong hạng mục đánh giá an toàn khi va chạm của chương trình đánh giá xe mới Nhật Bản (JNCAP), do Chính phủ Nhật Bản tiến hành thực hiện. Forester cũng nhận được chứng nhận ASV+++, mức đánh giá cao nhất của hạng mục an toàn chủ động JNCAP 2018-2019.

Năm 2020, mẫu xe Forester EyeSight cũng được vinh danh tại Mỹ khi chiến thắng giải thưởng Top Safety Pick + (TSP+) của Viện Nghiên cứu An toàn Giao thông Mỹ (IIHS). Thành tích này là minh chứng cho sự cam kết và nhất quán của Subaru trong việc mang đến sự an toàn toàn diện cho tất cả hành khách trên xe và người đi bộ.

