Sự thật clip đám tang không người đưa tiễn vì Covid-19 ở Sài Gòn

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại đoạn clip đám tang không người đưa tiễn tại Sài Gòn nhận được nhiều sự chú ý.

Theo đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh trong một con hẻm nhỏ, 4-5 tình nguyện viên mặc bảo hộ khiêng quan tài ra xe tang để đưa đi chôn cất. Đăng kèm là bài chia sẻ về câu chuyện một gia đình có 3 người mất vì Covid-19 tại Sài Gòn, cùng lời nhắn phía dưới: "Nếu không tuân thủ quy định thì chúng ta cũng sẽ trả giá".

Clip: Thực hư việc đám tang không người đưa tiễn tại Sài Gòn

Liên quan tới những thông tin này, chúng tôi đã liên hệ với bà Vũ Thị Như Xuân - chủ tịch UBND phường 12, quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh). Bà Như Xuân xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn, nhưng người mất không liên quan gì tới Covid-19 như một số nguồn tin trên mạng xã hội.

"Người mất tại đám tang này là cụ bà sinh năm 1935, ở Đồng Đen, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà mất lúc 19h ngày 17/7, tại nhà riêng. Cụ bà ra đi vì già yếu, tuổi cao chứ không phải do Covid-19 như tin đồn".

Bà Như Xuân cũng nói thêm, đối diện nhà bà cụ có 2 trường hợp dương tính Covid-19. Và 2 người này đều là con ruột của bà. Do đó, cụ bà được xác định là F1. Tối ngày 17/7 trạm Y tế Phường đã xuống test và xác nhận bà âm tính với Covid-19.

"Sáng chủ nhật, phường đã cho phong tỏa hẻm nhà cụ bà và đội Y tế phường hướng dẫn đội mai táng mặc đồ bảo hộ để phòng, ngừa dịch theo đúng quy định nhà nước", bà Xuân thông tin.

Thông tin trong bài chia sẻ không đúng sự thật.

