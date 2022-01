Sony chính thức tham gia vào cuộc đua sản xuất ô tô điện.

Tại triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2022 ở Las Vegas (Mỹ), Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Sony, ông Kenichiro Yoshida đã giới thiệu một nguyên mẫu hoàn toàn mới của mẫu xe điện Vision S concept của công ty và thông báo rằng Tập đoàn Sony đang bắt đầu thành lập một công ty mới là Sony Mobility Inc, để thương mại hóa xe điện của hãng trong tương lai.

Được biết, nguyên mẫu Vision-S 02 là bản mới của mẫu Vision-S từng được ra mắt tại CES hồi năm ngoái và đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm. Một số thông tin hé lộ rằng mẫu Vision-S được lắp đặt các cảm biến trong và ngoài xe, hiện đang được hãng thử nghiệm cho công nghệ xe tự hành.

Ông Kenichiro Yoshida cho biết: “Vision-S được phát triển trên nền tảng an toàn, khả năng thích ứng và giải trí. An toàn là ưu tiên số 1 của Sony trong việc tạo ra trải nghiệm di chuyển. Tổng cộng chiếc xe có 40 cảm biến được lắp đặt bên trong và bên ngoài để giám sát mức độ an toàn”.

Ngoài Sony, một số công ty khác cũng đang chú trọng đầu tư nhằm tham gia vào thị trường xe điện. Điển hình là Công ty General Motors (GM) khi hãng đang có kế hoạch đầu tư hơn 35 tỷ USD vào lĩnh vực xe điện và xe tự hành đến năm 2025.

Trước đó, Tập đoàn Huawei (Trung Quốc), vốn nổi tiếng với các sản phẩm viễn thông và điện thoại thông minh (smartphone) cũng đã chính thức bước chân vào cuộc đua xe điện khi tiết lộ chiếc ô tô đầu tiên có hệ điều hành HarmonyOS của Huawei là Aito M5, một mẫu xe chạy bằng cả điện và nhiên liệu.

