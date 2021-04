Song Hye Kyo “đội sổ” giá cát-sê, thua Song Joong Ki

Kim Soo Hyun giữ vị trí đầu bảng, trở thành ngôi sao được trả cát-sê cao nhất Hàn Quốc từ trước tới nay

Tờ Asiatatler mới đây đã đưa ra danh sách 9 diễn viên được trả thù lao cao nhất trong các dự án phim. Trong đó, tất cả đều là những ngôi sao hạng A nổi tiếng như Song Hye Kyo, Song Joong Ki, Hyun Bin, Kim Soo Hyun…

Trong top 9, Kim Soo Hyun dẫn đầu với mức thù lao cao ngất ngưởng. Cụ thể, anh được trả giá 600.000 USD/tập cho bộ phim mới That Night chuẩn bị lên sóng. Trước đó vào năm 2020, diễn viên sinh năm 1988 được trả cát-sê 240.000 USD/tập.

Theo Asiatatler, nam diễn viên của “Vì sao đưa anh tới” cho thấy giá trị của mình kể từ sau khi xuất ngũ. Ngoài danh tiếng, diễn xuất của anh cũng được đánh giá cao. Kim Soo Hyun cũng được coi là “vua quảng cáo” và từng nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

"Cô nàng ngổ ngáo" Jun Ji Hyun cũng là ngôi sao được trả thù lao cao

Đứng thứ 2 sau Kim Soo Hyun là Jun Ji Hyun – bạn diễn của anh trong bộ phim “Vì sao đưa anh tới”. Jun Ji-Hyun được trả thù lao 120.000 USD/tập phim khi xuất hiện trong dự án phim “Kingdom: Ashin of the North” sẽ được phát sóng trong năm 2021. Mức giá này nhờ những thành công của các bộ phim cô tham gia, từ “Cô nàng ngổ ngáo” (2001), “Vì sao đưa anh tới”, “Huyền thoại biển xanh”…

Hyun Bin

Jo In Sung

So Ji Sub

Nối tiếp sau đó là Hyun Bin với 113.000 USD/tập cho bộ phim “Hạ cánh nơi anh”, So Ji Sub được trả 89.800 USD/tập, Jo In Sung (89.800 USD/tập), Lee Min Ho (84.000 USD/tập), Ji Chang Wook (67.000 USD/tập).

Gây chú ý nhất là Song Hye Kyo khi cô “đội sổ” trong bảng xếp hạng này. Song Hye Kyo được trả 56.500 USD/tập phim. Mức cát-sê này thấp hơn khá nhiều so với chồng cũ Song Joong Ki. Song Joong Ki được trả thù lao 68.000 USD/tập và hiện tại, anh đang gây "sốt" với bộ phim "Vincenzo".

Song Joong Ki được trả thù lao 68.000 USD/tập phim

Nữ diễn viên từ trước tới nay vẫn luôn là ngôi sao hạng A, là cái tên hot của làng giải trí kể từ sau các bộ phim như “Trái tim mùa thu”, “All in”, “Ngôi nhà hạnh phúc”…

Tuy nhiên kể từ sau khi ly hôn, Song Hye Kyo chưa có thêm tác phẩm phim mới nào mà chủ yếu đóng quảng cáo. Tác phẩm gần đây nhất của cô là Encounter (2019), đóng cặp cùng Park Bo Gum.

Tác giả: Nhã Phong

Nguồn tin: Báo Giao thông