Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình HĐND TP Hà Nội đề nghị bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023 theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị. UBND TP Hà Nội cho biết, năm học 2021-2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của TP Hà Nội còn thiếu so với định mức cần do Bộ GDĐT quy định là 7.134 biên chế. Năm học 2022-2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh, số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với định mức là 3.131.

Như vậy, năm học 2022-2023, TP thiếu 10.265 biên chế viên chức, trong đó số GV thiếu của bậc tiểu học là 3.436 người, bậc THCS là 3.135 người, bậc THPT là 1.311 người. TP dự kiến sẽ bổ sung 2.361 biên chế viên chức GV, trong đó có 600 GV tiểu học, 1309 GV THCS, 452 GV THPT. Việc tuyển dụng sẽ diễn ra ngay trong năm học này để bổ sung vào số lượng 10.265 biên chế đang thiếu. Trước mắt ưu tiên cho các địa phương thiếu nhiều GV để cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy học kỳ 1 của năm học 2022-2023.

Cụ thể, theo UBND TP Hà Nội, trong 12 đơn vị có số lượng học sinh tăng mạnh, biên chế GV giao thiếu nhiều, quận Hoàng Mai xếp đầu tiên với 669 GV thiếu so với định mức và sẽ được giao bổ sung 222 GV. Tiếp đó là quận Hà Đông, thiếu 601 GV và được giao bổ sung 187 GV; 8 đơn vị có số học sinh ổn định, chưa cần giao bổ sung biên chế GV gồm các huyện: Quốc Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Phúc Thọ; thị xã Sơn Tây; 2 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm...

Trước tình trạng thiếu trường học và GV, nhằm giải quyết căn cơ vấn đề, Sở GDĐT Hà Nội đã đưa ra nhiều kiến nghị với các cấp để phát triển giáo dục. Dẫu thế để giải quyết dứt điểm vấn đề, đó không phải câu chuyện của ngày 1, ngày 2. Sở đề nghị Bộ GDĐT sớm ban hành văn bản thay thế về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, giáo dục phổ thông công lập. Phối hợp Bộ Nội vụ xem xét, điều chỉnh các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, TP trong việc cân đối số lượng, tiêu chuẩn và sử dụng, tuyển dụng đối với GV nhằm đảm bảo đủ GV giảng dạy và nhân viên tư vấn tâm lý, y tế phù hợp với quy mô học sinh của từng địa phương. Đồng thời kiến nghị Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn để đảm bảo việc giao đủ chỉ tiêu biên chế GV, nhân viên trường học đối với các cơ sở giáo dục công lập.

Đối với TP Hà Nội, ngành giáo dục cũng kiến nghị hướng dẫn, xem xét cho phép Trường ĐH Thủ đô phát triển các mã ngành đào tạo GV để đào tạo phục vụ giảng dạy tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Tác giả: Dung Hòa

Nguồn tin: daidoanket.vn