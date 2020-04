"Soi" Range Rover tiền tỷ của nữ đại gia Dương Đường vừa bị bắt

Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thái Bình và đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với nữ đại gia Dương Đường (Nguyễn Thị Dương) và một số đối tượng có liên quan để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích.