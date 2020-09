Soi năng lực Cty Trung An của tổng GĐ Phạm Thái Bình phát ngôn “sốc” về gạo bẩn

Mới đây, một bài báo trích dẫn lời của ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An tại một buổi tọa đàm rằng: "Tôi xin khẳng định 90% người Việt Nam ăn gạo bẩn, có khi 90% là khiêm tốn...". Nhận định này sau đó khiến dư luận xôn xao.

Ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An.

Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ngay sau đó cũng lên tiếng, rằng Việt Nam không phải một mình một chợ trong xuất khẩu gạo mà cũng phải chịu cạnh tranh gay gắt từ gạo Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ. Do đó, nếu không khẳng định được chất lượng, chắc chắn gạo Việt Nam không có được kết quả xuất khẩu ấn tượng như vừa qua.

Ông Cường cho biết, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 6,5 - 6,7 triệu tấn gạo. Thị trường nhập khẩu nào dù là cao cấp hay trung cấp thì những yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đều phải đáp ứng. Khi họ kiểm tra đạt chất lượng an toàn thực phẩm thì họ mới nhập khẩu, nếu sản phẩm có vấn đề làm sao họ chấp nhận? Khi có những nhận định về một ngành sản xuất quan trọng với người nông dân thì cần có những căn cứ, số liệu chính xác, khoa học, không nên có những nhận xét cảm tính.

Công ty của Ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An.

Trước phát ngôn “sốc” về gạo Việt Nam bẩn của ông Phạm Thái Bình, dư luận đã đặt câu hỏi về năng lực của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An ra sao?