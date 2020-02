Sốc với nguyên nhân con dâu bạo hành dã man mẹ chồng 88 tuổi

Ngày 28/2, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hành chính đối với Võ Quốc T. (SN 1964) và vợ Phạm Thị L. (SN 1963, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy) để củng cố hồ sơ, xử lý về việc bạo hành người già. Đồng thời đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Vụ việc con dâu bạo hành mẹ chồng U88 ở Tiền Giang trên gây bức xúc dư luận những ngày qua khi mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bà cụ lớn tuổi bị con dâu dùng tay đánh đập liên tục vào người.

Theo hình ảnh trong clip, khi làm vệ sinh cho cụ già, một người phụ nữ đã liên tục dùng tay và cây đánh mạnh vào phía hông, mông và cả tát vào mặt bà cụ; kéo lê bà cụ trên giường kèm theo những lời lẽ khiếm nhã. Một người đàn ông cũng đánh vào lưng cụ già không thương xót.

Ngay sau đó, UBND xã An Thạnh Thủy (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã cử đoàn đến xác minh và xác định nạn nhân trong clip trên là bà Võ Thị D. (88 tuổi, ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy).

Hình ảnh bạo hành gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Cách đây 2 năm, bà D. về ở chung với vợ chồng Võ Quốc T. (SN 1964) và vợ Phạm Thị L. (SN 1963, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy) là trai và con dâu bà.

Thường ngày, vợ chồng ông T. không chăm sóc chu đáo cho mẹ già mà còn thường xuyên chửi mắng, dùng tay, dùng cây đánh đập. Hành vi ngược đãi cụ D. được bà Võ Thị Kim Phượng (con gái của cụ) trích xuất từ camera an ninh gắn trong nhà.

Thông tin về sự việc trước đó, ngày 25/2, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh cụ bà 88 tuổi bị đánh. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ, gây bức xúc dư luận nên cảnh sát vào cuộc điều tra.

Clip về vụ việc. Nguồn: Youtube

Nguyên nhân ban đầu được xác định là cụ bà lớn tuổi và bị lãng trí. Khi sinh hoạt cá nhân, cụ không theo ý muốn của vợ chồng bà L. nên xảy ra bạo hành.

Trước khi xảy ra sự việc, cụ bà sống cùng người cháu nội. Năm 2018, người cháu mất nên bà được đưa về sống cùng với con ruột là V.Q.T. và con dâu. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Doisongplus.vn