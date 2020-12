Sốc: Bà xã diễn viên Hoàng Anh bất ngờ 'tố' chồng tệ bạc, âm thầm đưa đơn li hôn sau 3 năm chung sống

Nguyên văn bài chia sẻ của Quỳnh Như: Gửi Anh!!! Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt và hạnh phúc nào cũng sẽ đến hồi kết ở những lúc chúng ta không thể nào ngờ được. Vợ chồng mình bên nhau đã 2 năm, em nghĩ khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để vợ chồng mình nắm tay nhau vượt qua mọi cay đắng ngọt bùi. Em chưa từng nghĩ sẽ làm vợ một diễn viên nổi tiếng, một ngôi sao nên cũng đâu thể ngờ những áp lực của sự soi mói, chỉ trích, cân đo đong đến về ngoại hình, nhan sắc.... mà những fan của anh nhìn em, đặt lên vai em. Đơn giản em chỉ muốn làm một người vợ toàn tâm toàn ý yêu chồng, vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Em cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để xứng đáng với một ngôi sao của công chúng. Từ sự tự ti về bản thân, em có những giây phút hờn ghen của phụ nữ thường tình khi anh quay chung với bạn diễn (một người không mấy tiếng tăm tốt). Là vợ, dĩ nhiên, em phải xót, phải lo. Vì yêu nên em muốn anh hãy gác một chút cái tôi cá nhân để em thấy được sự an toàn. Điều đó là sai sao ạ? Không quay chương trình này vẫn có biết bao chương trình khác. Không có bạn bè, đồng nghiệp này, anh vẫn còn biết bao người yêu thương mình. Em hi vọng anh sẽ một lần vì em hạ cái tôi nhưng anh lại chọn cách bỏ nhà đi hai tháng, mặc kệ em và con không màng Trái tim em trải qua từng cơn đau khi Nu nhớ anh. Em phải hạ cái tôi, gạt sỉ diện để năn nỉ anh, nhắn cho anh từng tin nhắn trút hết tâm tư, trả lời phỏng vấn báo chí để gửi lời xin lỗi đến anh vì em mong anh có buồn em cũng hãy nghĩ đến con gái, nghĩ đến tình yêu em dành cho anh mà hồi đầu. Trong lòng em giận nhiều nhưng thương cũng nhiều. Còn gia đình em, bố mẹ em dù không chấp nhận chuyện anh bỏ đi, buông rơi trách nhiệm của người làm cha và làm chồng nhưng bố ruột của em vẫn hạ mình nhắn tin gọi điện để khuyên anh quay về và nói chuyện rõ ràng nhưng anh cũng bỏ ngoài tai. Anh mải mê đi quay, đi chơi.... cùng bạn bè. Anh nhớ không ngày Lễ Tạ Ơn... em một mình lái xe chở con gái đến nhà bạn anh và gọi anh ra để em và con gặp anh nhưng anh đã bảo bạn anh ra chụp ảnh mẹ con em và nhất quyết không ra. Sự tự tôn của em vô cùng tổn thương nhưng em vẫn ráng nén lòng và nghĩ: “Chắc anh đang giận thôi, qua cơn giận dỗi anh sẽ về mà”. Mỗi ngày em đều hi vọng và nghĩ về điều tích cực vì sao anh biết không? Em luôn tin anh là người tốt, là người đàn ông có trách nhiệm, người cha yêu thương con như những gì anh từng nói với báo chí. Tất cả những lời hoa mĩ anh đã chia sẻ, anh có còn nhớ không anh? Hay anh chỉ nói cho được tiếng thơm chứ mọi hành động của anh đều trái hết lời anh nói? Niềm tin và sự yêu thương của em hoàn toàn sụp đổ khi em nhận được đơn ly hôn từ toàn án ghi rõ ngày 30-10 anh đã nộp đơn. Điều này có nghĩa là trước khi rời bỏ mẹ con em, rời nhà mình sang ở nhờ nhà bạn, anh đã tính toán cẩn trọng từng bước chuyện ly hôn. Chỉ mình em không hiểu hết lòng dạ người chung chăn gối. Khi em nhận lời làm vợ anh, rất nhiều bạn bè, người thân đã khuyên em hãy suy nghĩ kĩ. Họ bảo anh chỉ coi em như một công cụ, một phương tiện để sang xứ cờ hoa này. Khi đủ lông đủ cánh, anh sẽ vứt bỏ em không thương tiếc. Em đã phản bác, cãi lại và thậm chí giận dỗi họ vì cho rằng họ nghĩ xấu cho anh và quan trọng nhất là em tin vào chồng mình. Giờ đây, anh đáp lại sự tin yêu và tôn trọng của em bằng sự phũ phàng và nhẫn tâm đến vậy sao anh? Thôi thì duyên đã hết, tình cũng cạn. Anh đã không nghĩ đến con, phũ với tình nghĩa vợ chồng, em cũng nuốt đắng chấp nhận. Em mong anh vui với con đường anh chọn và hạnh phúc bên người mới!