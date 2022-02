Sở Y tế Nghệ An cấm mua, bán thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19

Ngày 12/2, Sở Y tế Nghệ An thông tin, đơn vị này vừa ban hành văn bản số 563/SYT-QLD về việc không được kinh doanh thuốc Molnupiravir.

Tại văn bản này, Sở Y tế Nghệ An thông tin Molnupiravir là thuốc đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc chưa được cấp phép lưu hành chỉ được dùng miễn phí cho bệnh nhân COVID-19 tham gia chương trình nghiên cứu; việc mua bán, sử dụng sai mục đích đối với thuốc Molnupiravir là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch COVID-19.

Thuốc Molnupiravir. Ảnh minh hoạ

Để tránh hiện tượng sử dụng thuốc Molnupiravir sai mục đích tại Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu: Các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An không được mua bán thuốc chưa hoạt chất Molnupiravir.

Đồng thời, Sở Y tế Nghệ An đề nghị, Phòng Y tế huyện, thành phố, thị xã cập nhật thông tin tại công văn này cho các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn mình phụ trách. Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, sáng ngày 12/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 11/02/2022 đến 06h00 ngày 12/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.186 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 260 ca cộng đồng; 926 ca đã được cách ly từ trước (919 ca là F1, 7 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Các địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12h qua là: TP.Vinh: 297, Quỳnh Lưu: 253, Hưng Nguyên: 150, TX Cửa Lò: 119.

