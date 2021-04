Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An lên tiếng vụ bệnh viện Phổi xả thải

Sau khi Báo Lao Động có bài viết: "Nghệ An: Bệnh viện Phổi xả thải ra môi trường, dân lo lắng", ngày 12.3, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Vạn và Bệnh viện Phổi Nghệ An tổ chức làm việc, xác minh làm rõ thông tin nêu trên.

Tại thời điểm kiểm tra, chất rắn, chất thải nguy hại được thu gom và hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển và xử lý.

Nước thải được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 250m3/ngày.đêm, công nghệ AAO.

Theo báo cáo của bệnh viện, tại thời điểm xảy ra hiện tượng như báo phản ánh, bệnh viện đang tiến hành lắp đặt thêm đường ống dẫn tưới trong khuôn viên nên xảy ra sự cố ngắt máy bơm dẫn đến nước tràn ra ngoài (từ hồ thứ 4); đồng thời bệnh viện đã tiến hành xử lý, không xả thải nước từ hồ thứ 4 ra ngoài môi trường.

Về chất lượng nước thải, đoàn đã tiến hành lấy 1 mẫu nước thải tại hồ thứ 4 của bệnh viện. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đều đạt chuẩn, chỉ có chỉ tiêu NH4+ vượt (1.04 lần).

Trên cơ sở các tồn tại của bệnh viện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu Bệnh viện có biện pháp khắc phục và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý đảm bảo nước thải đạt QCVN, cũng như tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường; báo cáo kết quả trước ngày 30.4.2021.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động