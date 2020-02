Sờ ngực loạt bé gái, cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội đối mặt 7 năm tù

Ngày 11/2, Viện KSND quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Tiến Dũng (49 tuổi, nguyên nhân viên phòng quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn Trung tâm hỗ trợ xã hội, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 2 Điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015.

Với khung hình phạt này, bị can Dũng sẽ phải chịu khung hình phạt từ 3 – 7 năm tù.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Tiến Dũng đã nhiều lần có hành vi sàm sỡ ngực, vùng kín nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội, nơi tiếp nhận người lang thang, cơ nhỡ (thanh thiếu niên, người già) không nơi cư trú ổn định trên địa bàn TP.HCM.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ TTHTXH bị bắt khẩn cấp vì hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Ảnh: TL

Chiều 16/11/2019, một bé gái 14 tuổi được mẹ đưa đến Công an phường 13 để trình báo bị cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trong thời gian bị quản lý tại trung tâm từ ngày 25/5.

Công an phường 13 đã hoàn tất quy trình tiếp nhận và chuyển lên Công an quận để xem xét, đánh giá chứng cứ. Công an quận Bình Thạnh đã tiếp cận thêm 2 bé gái là bạn của bé gái trên, cũng bị quản lý tại trung tâm để củng cố chứng cứ...

Sau khi bị khởi tố, bắt giam, bị can Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Để xảy ra vụ việc nghiêm trọng này, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM - Võ Thị Thanh Kim bị giáng chức xuống làm Phó giám đốc trung tâm, còn ông Phạm Đình Lương - Phó giám đốc trung tâm nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH đã kỷ luật mức phê bình nghiêm khắc đối với Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Nguyễn Thành Phụng; Phó phòng Lê Bá Hoàng và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Vietnamnet