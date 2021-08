Sở hữu Subaru Forester với giá chỉ từ 899 triệu cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

Với mức hỗ trợ 100% Lệ phí Trước bạ dành cho tất cả các phiên bản, khách hàng có thể sở hữu mẫu xe Subaru Forester với giá chỉ từ 899 triệu đồng để được tự mình cầm lái và trải nghiệm mẫu xe SUV - vượt trội về khả năng vận hành trên mọi địa hình, không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cùng hơn 100 tính năng an toàn!

Your browser does not support the video tag.

Subaru Forester nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Không chỉ vậy, tất cả khách hàng đặt mua xe Subaru Forester i-S EyeSight cũng sẽ được nhận thêm những nâng cấp bổ sung mà không phải mất thêm chi phí, bao gồm:

- Gương gập tự động để nâng cao trải nghiệm tiện lợi và an tâm trong những hành trình

- Khóa cửa tự động tích hợp cảnh báo an ninh thông minh nhằm củng cố và tăng cường thêm sự an toàn dành cho khách hàng

Ngoài chương trình Hỗ trợ 100% Lệ phí Trước bạ, khách hàng còn được nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác khi mua xe Subaru Forester từ nay đến hết tháng 10.2021 như sau:

- Tặng ngay 2 chỉ vàng 9999

- Ưu đãi tiền mặt lên đến 30 triệu đồng

- Tặng 20 triệu đồng phụ kiện theo xe

Các mẫu xe Subaru do Subaru Vinh phân phối đều được hưởng chế độ bảo hành hàng đầu đến 5 năm, hoặc 100.000 KM (tùy điều kiện nào đến trước).

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về chương trình ưu đãi đặc biệt của Subaru Vinh có thể liên hệ hotline 0962.003.003 hoặc đến Showroom địa chỉ tại 300 VI Lê Nin, Xã Nghi Phú, Tp Vinh để xem xe và lái thử cũng nhận hỗ trợ tư vấn.

Tác giả: Thúy Ngân

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn