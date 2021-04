Sở Công thương Nghệ An lập 2 đoàn làm việc trong nửa tháng: Giám đốc Sở lên tiếng

Thời gian gần đây, dư luận tại Nghệ An đang rất quan tâm tới thông tin: Chỉ trong một thời gian ngắn Sở Công thương Nghệ An thành lập 2 đoàn để làm việc và kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và quy trình khai thác mỏ của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp về kế hoạch làm việc

Theo đó, thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021, ngày 02/03/2021, Chánh Thanh tra Sở Công Thương Nghệ An ban hành Quyết định (QĐ) số 14/QĐ-TTr, quyết định thanh tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản và thực hiện quy định an toàn trong khai thác mỏ. Theo QĐ này, Đoàn thanh tra do Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn. Sau khi có quyết định trên, Đoàn thanh tra tiến hành làm việc với 9 doanh nghiệp có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản và đang tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp khác.

Sau đó, Sở Công Thương Nghệ An ban hành văn bản số 472/SCT-KTATMT với nội dung làm việc là kiểm tra việc chấp hành các quy định về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; sự phù hợp quy trình khai thác mỏ thực tế so với thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ đã được thẩm định phê duyệt; hiện trạng và kế hoạch xây dựng cải tạo kho chứa vật liệu nổ công nghiệp để đảm bảo quy định theo QCVN 01:2019/BCT.

Lý giải về điều này, ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc sở Công thương Nghệ An, khẳng định: Đó là nhiều người hiểu sai vấn đề. Chỉ có 1 quyết định kiểm tra và làm theo kế hoạch, còn cái kia là chương trình đi làm việc bình thường thôi. Tôi cũng lăn tăn về việc này vì mới về nêu yêu cầu anh em khi đi làm việc là giúp doanh nghiệp, hướng dẫn cho người ta là chính. Thông tin từ anh em báo về, sau khi làm việc, hướng dẫn là chủ yếu thì được sự hợp tác, chia sẻ".

Hai cái đó không hề trùng lặp nhau. Thứ nhất không trùng đơn vị, thứ 2 tính chất cũng hoàn toàn khác nhau. Một bên là thanh tra theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch, còn một bên thì là làm việc bình thường thôi - ông Hóa khẳng định.

Lãnh đạo Sở Công thương Nghệ An khẳng định: đợt làm việc chỉ mang tính chất, nắm bắt, nhắc nhở nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về đợt làm việc của Sở Công thương, ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Cty TNHH Thành Trung địa chỉ: xóm Cầu Đá, xã Châu Lộc - Quỳ Hợp có mỏ đá tại bản Kèm, cho biết: “Đoàn chỉ lên phổ biến và nhắc nhở những cái đúng, cái sai. Chỉ cho doanh nghiệp khắc phục, bổ sung. Theo như anh nghĩ thì đó là trách nhiệm của phòng hàng năm thường đi các doanh nghiệp để nhắc nhở các doanh nghiệp làm cho đúng quy trình thôi. Họ chỉ hỗ trợ giúp chứ không khó khăn gì”, ông Trung cho biết thêm.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn