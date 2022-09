Sở Công Thương Nghệ An kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, tỉnh Nghệ An về việc giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong ngày 5 - 6/9/2022, Đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Quản lý thị trường đã giám sát, nắm bắt tình hình kinh doanh xăng dầu tại một số cây xăng trên địa bàn Nghệ An.

Đoàn tập trung vào công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh bao gồm cả thương nhân kinh doanh xăng dầu, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát những cửa hàng xăng dầu lớn, có lượng người mua đông.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng; thực hiện thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với những cửa hàng vi phạm theo quy định.

Yêu cầu các thương nhân kinh doanh có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các địa phương, nhất là cấp xã, cấp cơ sở phối hợp với quản lý thị trường đến từng cửa hàng xăng dầu để giám sát, kiểm tra phương án cung ứng xăng dầu; kiểm tra cụ thể kho chứa xăng dầu; yêu cầu chủ cửa hàng ký cam kết không vi phạm trong kinh doanh xăng dầu… Sở Công Thương Nghệ An cũng đề nghị chính quyền các địa phương vào cuộc một cách tích cực, chứ không phải vào cuộc một cách đối phó.

Trước đó, đoàn công tác của Sở Công Thương cũng đã làm việc với Công ty Xăng dầu Nghệ An về tình hình cung ứng trên thị trường.

Tại cuộc làm việc, Sở đã chỉ đạo đơn vị chủ động phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Đề nghị đơn vị giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của các đơn vị, không để xảy ra tình trạng ngừng bán xăng dầu không có lý do chính đáng. Yêu cầu đơn vị khi kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc các quy định, nghị định của Chính phủ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Ông Võ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An cho hay, từ đầu năm đến nay không có cửa hàng xăng dầu nào của công ty phải đóng cửa do thiếu nguồn. Trong thời gian tới, công ty cam kết cung ứng nguồn hàng xăng dầu cho hệ thống phân phối đầy đủ, kịp thời cho thị trường như bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, khách hàng công nghiệp và hệ thống phân phối.

Tại Nghệ An hiện có 8 thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nguồn cung ứng xăng dầu của hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh qua Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và chủ yếu lấy qua các kho Bến Thủy; Nghi Hương; Nghi Sơn. Nguồn hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lấy chủ yếu qua Nhà máy Dung Quất và Nghi Sơn, kho Vân Phong và di chuyển nội bộ từ kho B12.

Theo Sở Công Thương Nghệ An, nhu cầu sử dụng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh bình quân từ 58.000 - 60.000 m3/tháng. Trong đó 55% thị phần nguồn cung từ Công ty Xăng dầu Nghệ An, 30% từ Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và 15% còn lại là các thương nhân khác (Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Công ty Xăng dầu Quân đội, Công ty TNHH Tân Xuân…).

Nghệ An kiên quyết không để các cửa hàng bán lẻ xăng dầu xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng

Trước đó, với tình hình xăng dầu đang diễn biến phức tạp, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An - ông Nguyễn Văn Hường đã chỉ đạo các đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, phân công công chức giám sát 24/24 giờ tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý. Đặc biệt là thời điểm trong dịp lễ Quốc khánh ngày 2/9 gắn trách nhiệm từng công chức trong việc phân công quản lý địa bàn nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, không để xảy ra tình trạng ngưng bán, găm hàng, bán cầm chừng.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết thêm, vài ngày gần đây, trên địa bàn có xuất hiện tình trạng một vài cửa hàng có tình trạng kinh doanh gián đoạn cục bộ. Sau khi trao đổi với Chi nhánh xăng dầu, lực lượng cũng nắm bắt tình hình, nhắc nhở các cửa hàng sớm điều chỉnh, tránh để tình trạng hết hàng cục bộ kéo dài.

Xác định xăng dầu là mặt hàng quan trọng, thiết yếu thu hút sự quan tâm của người dân, ông Nguyễn Văn Hường cho hay, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Về vấn đề này, ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Nghệ An về đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Công Thương và lực lượng Quản lý thị trường đã giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và làm việc với các thuơng nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Các thương nhân đầu mối cam kết đảm bảo đủ cung ứng xăng dầu cho các hệ thống phân phối trên địa bàn.

Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo về cho Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

“Bên cạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phương án đảm bảo và công khai nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường trong thời gian tới. Các đơn vị phải duy trì hoạt động tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cung ứng kịp thời, đầy đủ xăng dầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trên địa bàn”, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An khẳng định.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương