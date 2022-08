SLNA thắng tưng bừng trong ngày khai mạc Vòng chung kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022

Chiều ngày 8/8 trên sân vận động Pleiku đã long trọng diễn ra buổi lễ khai mạc Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia – Next Travel 2022, giải đấu trở lại sau 1 năm vắng bóng vì dịch bệnh Co-vid 19.

Vào lúc 15h, 3 trận đấu đầu tiên cùng khung giờ đã diễn ra, tại sân vận động Pleiku, U15 Huế giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U15 Cần Thơ. 2 trận đấu còn lại tại cụm sân Hàm Rồng, U15 Đồng Tháp để thua đậm 4 bàn không gỡ trước U15 Sông Lam Nghệ An, U15 Nam Định để thua ngược đáng tiếc trước U15 Hà Nội với tỉ số 1-2.

Trận đấu muộn nhất trong ngày vào lúc 17h30 là trận đấu khai mạc giữa U15 HAGL và U15 TP. Hồ Chí Minh, với lợi thế sân nhà ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, những đàn em của Công Phượng ngay lập tức chiếm thế chủ động. Vào phút 27 sau 1 pha tạt bóng từ cánh trái, Trần Gia Bảo đánh đầu chuẩn xác mở tỉ số cho U15 HAGL. Kết thúc hiệp 1 tỉ số vẫn tạm thời được giữ nguyên. Vào ngày mai (9/8), 2 trận đấu đầu tiên của bảng C cũng sẽ diễn ra, Long An gặp Viettel còn PVF sẽ chạm trán với Đắk Lak.

Vòng Chung kết giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia – Next Travel 2022 sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến ngày 22/8 tại Gia Lai với sự tham dự của 12 đội bóng được chia làm 3 bảng. Bảng A gồm 4 đội bóng: Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Huế và Cần Thơ. Bảng B với 4 đại diện là Sông Lam Nghệ An, Hà Nội Nam Định và Đồng Tháp. Cuối cùng PVF, Viettel, Đắk Lak và Long An sẽ tranh tài tại bảng C.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia – Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính Next Travel, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình, và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.



