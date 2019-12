“Siêu trộm” phá cửa sổ đột nhập nhà dân trộm gần 1 tỷ đồng

Ngày 23/12, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Anh (SN 1981, trú tại xóm Vân Cừ, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Ngọc Anh tại cơ quan điều tra.

Trước đó vào khoảng 9h30’ ngày 20/12, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo từ Ban công an thị trấn Nghèn, về việc gia đình ông Trần Văn V (SN 1959) ở khối 6, thị trấn Nghèn bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền 976 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định tính chất vụ trộm rất nghiêm trọng, đối tượng là kẻ táo tợn, manh động, liều lĩnh và không để lại dấu vết tại hiện trường.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hàng chục trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã được tung vào cuộc, sàng lọc, rà soát các đối tượng nghi vấn. 15h ngày 21/12, chưa đầy 24 giờ sau khi người dân trình báo vụ việc, nhân thân đối tượng trộm cắp được xác định là Trần Ngọc Anh (SN 1981, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc). Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc Anh, thu giữ 1 chiếc xe máy không biển kiểm soát, một tuốc nơ vít, đục, cưa, là công cụ gây án cùng số tiền khoảng 160 triệu đồng tang vật vụ trộm trên. Đáng chú ý, Ngọc Anh từng là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Ngọc Anh khai nhận giả vờ hành nghề thả ống lươn. Hàng ngày, sử dụng xe máy và ngụy trang bằng bộ đồ nghề thả ống lươn đi khắp nơi để tìm kiếm gia đình sơ hở trong bảo quản tài sản rồi trộm cắp.

Xác định nhà ông V có số tài sản lớn, nhưng lại để ở tủ ti vi nên Ngọc Anh đã lên kế hoạch thực hiện việc trộm cắp. Đối tượng dùng tuốc nơ vít cạy lớp cửa phía ngoài, sau đó dùng cưa sắt cắt song cửa sổ ở giữa, dùng đục phá lớp cửa kính để đột nhập vào nhà.

Cơ quan Công an đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ngọc Anh, đồng thời xác định, thu hồi số tiền còn lại và hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus