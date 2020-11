Siêu bão Goni thổi bay nóc nhà thờ ở Philippines

Your browser does not support the video tag.

Siêu bão Goni làm vỡ đê ở Philippines

Bão Goni với sức gió tối đa lên tới 225 km/h đã đổ bộ vào miền Trung Philippines vào hôm nay, 1/11.

Gió mạnh đã tàn phá các khu vực dân cư trên đường nó quét qua. Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một nhà thờ ở thị trấn Tabaco, tỉnh Albay đã bị thổi bay phần nóc.

Nhiều tòa nhà tại thị trấn Tabaco đã bị hư hại nghiêm trọng do ảnh hưởng của siêu bão.

La liệt các tòa nhà bị tốc mái tại Tabaco. Với sức gió lên tới trên 200 km/h, Goni được xem là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020.

Cảnh tượng tan hoang sau khi siêu bão Goni quét qua.

Một chiếc xe tải bị gió bão lật nghiêng.

Người dân đứng nhìn đống đổ nát sau khi một phòng tập thể thao bị sập do bão, khiến các thanh sắt đổ đề lên nhiều phương tiện tại thị trấn Tabaco.

Các cột điện bị đổ la liệt.

Một con đường tại thị trấn Malinao, tỉnh Albay đã bị ngập nặng, khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Mưa lũ bắt đầu dâng cao tại nhiều khu vực.

Một người đàn ông ở tỉnh Albay bất lực nhìn ngôi nhà của ông bị nhấn chìm sau bão.

Một phụ nữ an ủi chú chó cưng người dính đầy bùn đất tại San Francisco, Guinobatan, tỉnh Albay.

Theo số liệu thống kê ban đầu, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 3 người mất tích sau bão.

Trước khi bão đổ bộ, khoảng 1 triệu người đã được tán tới các khu vực tạm trú để đề phòng.

Siêu bão Goni ập đến trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành tại Philippines, hiện là quốc gia có số người mắc và tử vong vì dịch bệnh cao thứ 2 tại Đông Nam Á. Các biện pháp an toàn đã được thực thi nhằm đề phòng sự lây nhiễm tại các trung tâm tạm trú.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: Báo Dân trí