Siết cổ vợ rồi đưa xác tới đồn cảnh sát đầu thú, người vợ đột nhiên 'sống lại'

Ông Vương ở huyện Hu Dị, thị Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và vợ ông yêu nhau say đắm. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý nên gia đình nhà gái không đồng ý mối hôn sự này. Dù vậy, vợ ông Vương vẫn bất chấp tất cả, cắt đứt mối quan hệ với gia đình để được chung sống cùng ông.

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân không như màu hồng mà vợ ông Vương tượng tưởng. Cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện vặt vãnh.

Mỗi lần như vậy, vợ ông Vương thường mắng chửi ông là “đồ vô dụng, không có tiền đồ”, đồng thời có những hành động chống đối ông Vương. Vì nghĩ rằng bản thân có lỗi với vợ nên lần nào ông Vương cũng cắn răng chịu đựng, không hề phản kháng, để mặc vợ cào cấu, mắng chửi mình thậm tệ.

Người đàn ông chở xác vợ bằng xe ba gác tới đồn cảnh sát tự thú.

Vào khoảng 18h tối 5/2 năm nay, vợ chồng ông Vương lại cãi nhau về chuyện tiền bạc. Do con nhỏ đang ở nhà nên ông Vương gọi vợ vào phòng chứa đồ dưới tầng hầm để nói chuyện.

Tại đây, người vợ lại tiếp tục chửi bới, xúc phạm chồng khiến ông không chịu nổi, muốn bỏ đi. Thấy vậy, người vợ liền kéo chồng lại, cào vào cổ ông. Không thể tiếp tục chịu đựng cảnh bị vợ bạo hành, ông Vương trong lúc nóng giận đã dùng dây điện siết cổ vợ.

Vài giây sau, khi thấy vợ không còn cử động, ông Vương đặt xác vợ lên xe ba gác rồi chạy thẳng tới đồn cảnh sát huyện Hu Dị để đầu thú. Không ngờ rằng, tới 19h tối cùng ngày, vợ ông Vương đột nhiên "sống lại" khi đang ở trong sân của đồn cảnh sát. Tuy vợ ông Vương không chết nhưng ông sau đó cũng bị cảnh sát bắt giam với tội danh cố ý giết người.

Sau khi tỉnh lại, vợ ông Vương vô cùng bất ngờ, không hiểu sao mình lại ở đây. Lúc này, cảnh sát nói với vợ ông Vương rằng: “Chồng cô định giết cô và bây giờ ông ta không thể rời đi”. Người phụ nữ sau đó cũng được cảnh sát đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và giám định thương tích.

Khi nghe cảnh sát nói vậy, người vợ hoàn toàn không thể tin được điều này. Cô nói rằng có lẽ vì quá xúc động nên bị hạ đường huyết, ngất xỉu đi.

Vợ ông Vương sau đó đã làm đơn không truy cứu trách nhiệm hình sự với chồng lên cơ quan thụ lý vụ án vì cho rằng chồng không cố ý giết mình và không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, đồng thời cả hai đã có nhiều năm tình nghĩa vợ chồng. Tuy nhiên, tới ngày 22/10 vừa qua, ông Vương vẫn bị kết án 2 năm tù vì tội cố ý giết người.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: saostar.vn