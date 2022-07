Sẽ sáp nhập 1 trường đại học và 2 trường cao đẳng thành trường Đại học Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phê duyệt chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, dự kiến năm học 2022-2023, tỉnh Nghệ An sẽ sáp nhập 3 trường lại thành 1 trường gồm: trường Đại học kinh tế Nghệ An; cao đẳng Sư phạm Nghệ An và cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Sau khi sáp nhập, trường được đổi tên thành trường Đại học Nghệ An.

Đến năm 2025, Nghệ An tái cơ cấu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành trường đại học lớn của tỉnh. Đến 2030 phát triển theo hướng chuẩn hóa khu vực và quốc tế. Đến năm 2045, Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2025 có 75-78% trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 30% trường đạt chuẩn mức độ 2. Xây dựng 9 trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế. Chất lượng giáo dục đạt trên mức bình quân chung cả nước, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; 20% học sinh phổ thông đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học quốc tế theo chuẩn đầu ra.

Bên cạnh đó, với giáo dục phổ thông, Nghệ An tiếp tục sáp nhập trường lớp gắn với chủ trương sáp nhập địa bàn hành chính; dồn dịch các điểm trường. Tỉnh đặt mục tiêu giảm từ 23 - 25 trường, 35 - 65 điểm trường và 50 - 70% lớp ghép.

Nghệ An hiện có hơn 1.000 điểm trường. Do đó, điểm trường được dồn dịch nhằm tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Nghệ An cũng phấn đấu nâng chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh lên vị trí thứ 15 toàn quốc từ vị trí khoảng 20 hiện nay và dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng một trường phổ thông quốc tế và đại học của Nghệ An được xếp hạng khu vực, quốc tế.

Chia sẻ về thí điểm làm mô hình trường học tiên tiến, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, việc chọn trường làm thí điểm mô hình trường học tiên tiến cũng là một vấn đề, không phải là trường tốt nhất nhưng cũng không quá kém, cơ sở vật chất phải đảm bảo cho việc dạy và học.

"Khi mới triển khai thì nó cũng sẽ có một số khó khăn nhất định bởi ta đã quen với mô hình truyền thống, khi triển khai cách làm mới thì nó buộc phải có thay đổi trong tư duy, nhận thức", Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ.

Một trong những trường được lựa chọn thí điểm mô hình trường học tiên tiến là trường Tiểu học Lê Mao. Trước việc thí điểm mô hình trường tiên tiến, một số phụ huynh cũng có ý kiến trái chiều về việc lựa chọn trường học cho con nếu như không đăng ký học trường tiên tiến.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định, học sinh ở trường tiểu học Lê Mao không đăng ký học trường tiên tiến ở phường sẽ được ưu tiên vào học bất kỳ trường tiểu học nào trên địa bàn TP.Vinh. Khoảng cách từ trường tiểu học Lê Mao sang các trường tiểu học kế cận cũng không phải là quá xa.

Giám đốc sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành cũng khẳng định, học sinh hộ nghèo nếu đăng ký học trường tiên tiến sẽ được miễn phí toàn bộ. "Chúng tôi sẽ huy động tiền để đóng học phí cho học sinh hộ nghèo", GS.TS. Thái Văn Thành nói.

"Không chỉ mấy trường này làm mô hình trường tiên tiến mà các huyện sau này đều xây dựng trường tiên tiến để cho tất cả các học sinh ở Nghệ An được thừa hưởng nền giáo dục hiện đại", GS. TS Thái Văn Thành chia sẻ thêm.

