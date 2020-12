Sẽ chuyển đổi Dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu sang hình thức đầu tư công

Trong tỉnh

Nằm trong chương trình giám sát tình hình các dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, sáng nay (24/12), tại Nghệ An, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội do đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc cùng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để nắm bắt tình hình vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.