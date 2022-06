Say xỉn mò vào quán rượu đòi đồ uống, trang phục hớ hênh của người phụ nữ khiến ai cũng 'đỏ mặt'

Your browser does not support the video tag.

Một chủ quán rượu nhỏ ở Sa Lộc, thành phố Đài Trung (đảo Đài Loan), cho biết, vào tối 15/6 vừa qua, một phụ nữ trung niên say xỉn bước vào cửa hàng của anh và lập tức bò trên mặt đất với mục đích muốn lấy chai rượu mận trong tủ lạnh.



Thấy trạng thái không bình thường của người phụ nữ, chủ quán đã ngăn lại và đưa cho cô ta một chai nước trái cây và yêu cầu cô này rời đi, ETtoday cho hay.

Tuy nhiên, điều gây sốc được "phơi bày" qua camera giám sát của cửa hàng. Cư dân mạng phát hiện trang phục của người phụ nữ này có vấn đề. Cô ta không đeo khẩu trang và thậm chí không mặc đồ lót. Cô ta chỉ mặc quần đùi ống rộng ngắn "cũn cỡn", nên nhiều lần phải lấy tay kéo váy che phía trước.

"Thật là không hiểu nổi, say xỉn đến quên cả lòng tự trọng của bản thân", "Đáng xấu hổ, chắc lúc tỉnh rượu cô ta chỉ muốn 'độn thổ' khi xem lại camera"... là một số bình luận của dân mạng trước hành động của người phụ nữ say xỉn.



Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn