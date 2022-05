Say rượu ra tay sát hại bố đẻ, làm trọng thương hàng xóm

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (SN 1984, trú tại xóm Trung Tâm, xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, chiều 23/5, Công an huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) nhận được tin báo từ người dân địa phương về việc ông N.V.L (SN 1962, trú xóm Trung Tâm, xã Thanh Định, huyện Định Hoá) bị con trai là Nguyễn Văn Long dùng hung khí sát hại với nhiều vết thương ở phần đầu.

Nguyễn Văn Long tại cơ quan công an (Ảnh: CA)

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Định, Công an huyện Định Hóa nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện hiện trường, báo cáo vụ việc lên cấp trên. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Long ở gần nơi xảy ra vụ án, đồng thời thu giữ hung khí gây án.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, khoảng 16h cùng ngày, Long uống rượu say và cởi hết quần áo ra. Thấy con trai như vậy ông L. đã lại mặc quần áo cho Long và dùng dây thừng kéo về nhà.

Về đến nhà, Long cởi dây trói, dùng gậy gỗ tấn công khiến ông L. ngã xuống đất. Tiếp đó, Long lấy đá đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại bố đẻ, Nguyễn Văn Long còn dùng hung khí đánh gãy tay 1 người phụ nữ khác sống gần nhà, 1 người khác may mắn chạy thoát.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

