Say rượu, bố cầm dao đâm con trai tử vong

Hứa Văn Lang tại cơ quan công an.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hứa Văn Lang (SN 1962, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) về hành vi giết người. Nạn nhân chính là con đẻ của Lang.

Trước đó vào ngày 1/9, lực lượng chức năng nhận được tin báo anh Hứa Văn Long (SN 1985, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tràng Định khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án, xác định nạn nhân bị chính bố đẻ là Hứa Văn Lang giết hại.

Qua điều tra đã làm rõ, ngày 1/9 Hứa Văn Long và Hứa Văn Lang đi ăn cơm Rằm tháng bảy âm lịch nên uống rượu say, khi trở về nhà liền xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Hứa Văn Lang chạy xuống bếp lấy con dao nhọn đâm vào vùng tay và ngực của Hứa Văn Long, hậu quả làm anh Long tử vong.

Sau đó, ông Lang thông báo với người nhà là anh Long tự tử rồi bỏ chạy ra sau vườn nằm ngủ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí