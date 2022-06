Sau TNGT 4 người chết ở Ninh Bình: Nghệ An tổng kiểm tra các HTX vận tải

Chiều ngày 15/6, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, hiện nay lực lượng đang kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với các HTX có phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Lực lượng TTGT đang kiểm tra điều kiện doanh vận tải tại các HTX sau khi xảy ra vụ TNGT làm 4 người chết, 5 người bị thương

Theo đó, lực lượng TTGT của Sở GTVT Nghệ An sẽ kiểm tra các hành vi vi phạm liên quan đến các lỗi như: Thiết bị GSHT, camera, Giấy khám sức khoẻ định kỳ cho lái, phụ xe, niêm yết giá...

"Việc kiểm tra đối với các doanh nghiệp vận tải, HTX vận tải theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô là việc làm thường niên. Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô khách của HTX vận tải Nghệ An thì thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT, chúng tôi cũng cử các lực lượng kiểm tra tất các doanh nghiệp vận tải, HTX vận tải trên địa bàn. Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ có thông tin cụ thể', ông Hùng cho biết thêm.

Còn theo thống kê của Sở GTVT Nghệ An, về công tác xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 5/2020, Sở GTVT Nghệ An đã xử lý, thu hồi phù hiệu của 13 phương tiện thuộc Hợp tác xã Vận tải Nghệ An quản lý.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia kiểm tra tại hiện trường xảy ra vụ TNGT

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban ATGT tỉnh Ninh Bình, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết: Thời gian gần đây, rất nhiều vụ TNGT thương tâm xảy ra nên tôi đề nghị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình cần xác định rõ vi phạm về tốc độ, lộ trình của xe khách này, rõ ràng xe này đã đi sai lộ trình được đăng ký khi đi vào trong TP Ninh Bình.

Ngoài ra, ông Hùng còn yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét tình hình quản lý HTX vận tải ở Nghệ An về việc theo dõi lộ trình, tốc độ của phương tiện. Nếu từng có xảy ra vi phạm thì đã xử lý chưa. Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các đơn vị liên quan vì hàng tháng Tổng cục ĐBVN có gửi vi phạm tốc độ về địa phương.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào hồi 23h50 ngày 13/6/2022, tại Km 265+570 QL1A (khu vực ngã ba giao nhau giữa QL1A với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Xe ô tô khách giường nằm BKS: 37B - 028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi trên QL1A hướng Hà Nội - Thanh Hoá đâm vào mô tô BKS: 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến QL1A rẽ trái về hướng Hà Nội.

Vụ TNGT đã làm 4 người tử vong và 5 người khác bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Tác giả: Phúc Tuấn - Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn