Sau đêm mặn nồng, người yêu bỗng dưng đòi chia tay vì lý do khiến tôi sửng sốt và nhục nhã

Tôi và M yêu nhau tròn 5 năm rồi và thường xuyên bàn bạc về chuyện cưới hỏi. Vì là tình đầu nên chúng tôi kiên quyết giữ gìn sự trong sáng, đợi đến đêm tân hôn mới chính thức là vợ chồng. Mặc cho nhiều bạn bè nói tôi "dại", yêu lâu năm mà vẫn không "vượt rào", tôi vẫn kiên định với hành động của mình.

Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không giữ được lời hứa với chính mình. Hôm kỉ niệm 5 năm yêu nhau, sau khi đi ăn, đi chơi, tôi và người yêu đều ngà ngà say nên đưa nhau vào nhà nghỉ. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Xong chuyện, tôi lăn ra ngủ say sưa.

Đến sáng, khi tôi tỉnh dậy thì người yêu đã đi về từ lâu rồi. Cô ấy nhắn tin, bảo tôi tính tiền nhà nghỉ rồi về sau, cô ấy có việc cần đi gấp. Nghĩ người yêu nói thật nên tôi chẳng suy nghĩ hay thắc mắc nhiều. Nhưng sau hôm đó, cô ấy càng lúc càng khó chịu, thường xuyên cáu gắt rồi gây sự cãi nhau. Có khi cô ấy không thèm gặp tôi một lần nào. Tôi hỏi thì cô ấy lảng tránh, còn bảo tự tôi biết?

Hôm qua, tôi quyết định hỏi thẳng về thái độ khó hiểu của người yêu thì cô ấy ngập ngừng đòi chia tay. Ngạc nhiên, tôi hỏi lí do thì cô ấy ngượng ngùng mãi một lúc mới nói: "Anh yếu quá...". Tôi chết sững. Rồi cô ấy còn nói chuyện tình dục trong hôn nhân rất quan trọng, mà tôi lại "yếu" thế thì rất khó có hạnh phúc lâu dài, chi bằng dừng lại kịp thời để cả hai không bị tổn thương.

Tôi tái mặt vì xấu hổ và nhục nhã. Từ hôm qua đến bây giờ, tôi luôn suy nghĩ về câu nói của người yêu. Liệu cô ấy chia tay tôi vì lí do đó thật sự hay vì có lý do khác nhưng không tiện nói nên viện lí do? Hay tôi có nên đi khám nam khoa không? Tôi hoang mang quá.

Tác giả: MY HANH

Nguồn tin: Trí thức trẻ