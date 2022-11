Sau cú tông mạnh từ ôtô, nam thanh niên 'đầu trần' vội vã làm 1 điều khiến CĐM vừa tức vừa thương

Theo đó, đoạn clip dài 31 giây ghi lại cảnh tượng một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bỗng sang đường bất ngờ. Do "quay xe" rẽ ngang đột ngột, không kịp quan sát nên chiếc xe xảy a va chạm với ô tô đi cùng chiều.

Your browser does not support the video tag.

Cú tông khiến cả chiếc xe máy và nam thanh niên ngã văng ra đường. Tuy nhiên, sau khi đó, thanh niên này lập tức đứng dậy. Có vẻ như cú ngã vừa không chỉ làm cậu xây xát nhẹ. Đáng chú ý, việc tiếp theo thanh niên này làm chính là vội vàng tìm ngay chiếc mũ bảo hiểm, rồi... đội lên đầu. Theo quan sát, trước đó khi đang di chuyển trên xe máy, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến lên án hành vi vi phạm luật giao thông của nam thanh niên. Bên cạnh đó, một số người tỏ ra thắc mắc vì sao cậu chàng lại vội vã đội mũ bảo hiểm ngay khi đứng dậy sau cú ngã.

Ngã xong mới lo đội mũ bảo hiểm đẻ che mắt CSGT

Quan sát đoạn clip, một số bình luận cho rằng sự xuất hiện của CSGT ngay sau đó khiến mọi người đoán nam thanh niên vì “tránh” CSGT nên mới quay đầu gấp như vậy.

"Ngã xong nhưng quan trong nhất vẫn là cái mũ bảo hiểm",

"Thanh niên giờ ngông cuồng lắm, không đội mũ, lạng lách ầm ầm",

"Phía trước chắc là có CSGT nên mới vội dừng xe để quay đầu. Ai ngờ,...",

"Hy vọng sau vụ việc thanh niên rút ra bài học kinh nghiệm. Cũng phải bảo anh nhanh đọc sách, hiểu biết thêm",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn