Sau cổ phần hoá, URENCONA làm ăn ra sao?

Trụ sở của URENCONA. Ảnh: Văn Dũng

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An (viết tắt là URENCONA, UPCOM: NAU) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Theo đó, trong năm qua, doanh thu thuần của URENCONA đạt 121,4 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ đồng so với năm trước, lãi ròng hơn 0,64 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản URENCONA ở mức 173,7 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là tài sản cố định (112,8 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (20,9 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của URENCONA hơn 56,4 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 117,2 tỷ đồng, gồm vốn góp của chủ sở hữu 36,6 tỷ đồng, nguồn kinh phí và quỹ khác hơn 79,7 tỷ đồng…

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, URENCONA (có trụ sở chính tại số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, TP. Vinh) tiền thân là Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị tỉnh Nghệ An, được cổ phần hoá theo quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 3/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. Công ty này chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần vào ngày 2/6/2016. Hiện nay, ông Nguyễn Chí Thông (SN 1975 -Nghệ An) làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT; ông Phú Văn Phượng là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.

Hoạt động chủ yếu của URENCONA là vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; tái chế phế liệu; kinh doanh bất động sản; tư vấn xử lý môi trường…

Đồ hoạ: Văn Dũng

Tại ngày 17/4/2021, URENCONA có vốn điều lệ hơn 36,6 tỷ đồng, trong đó, vốn Nhà nước chiếm 80%.

Trong giai đoạn 2018-2020, doanh thu thuần của URENCONA dao động mạnh, khi năm 2018, 2019 nằm ở mức 65,2 – 65,3 tỷ đồng và tăng mạnh lên 94,5 tỷ đồng vào năm 2020. Doanh thu là vậy, thế nhưng với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực công ích xã hội, lợi nhuận ròng của URENCONA khá khiêm tốn khi công ty báo lãi hơn 0,5 tỷ đồng năm 2018, hơn 0,52 tỷ đồng năm 2019 và 0,6 tỷ đồng năm 2020.

Được biết, mới đây, URENCONA đã trúng gói thầu Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Vinh năm 2022 với giá trúng thầu hơn 85,93 tỷ đồng. Trước đó, URENCONA cũng đã trúng gói thầu Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Vinh 6 tháng cuối năm 2021, với giá trúng thầu hơn 38,3 tỷ đồng.

