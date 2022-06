Sắp ra 'vành móng ngựa', Lê Tùng Vân đưa ra 1 đề nghị với cơ quan chức năng nhưng nhận về cái kết đắng

Liên quan đến vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Lê Tùng Vân (91 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (29 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi)... Đây là những tên có liên quan trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Giữa thời điểm vướng vòng lao lý, trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Sơn - trưởng Công an huyện Đức Hòa, Long An - cho biết, bị can Lê Tùng Vân đã liên hệ với công an xã Hòa Khánh Tây để đề nghị tiếp tục gia hạn tạm trú và làm căn cước công dân. Tuy nhiên, phía chính quyền huyện chưa chấp nhận yêu cầu này và đã có phản hồi đến ông Vân.

Đại diện Công an huyện Đức Hòa nói rõ vì chủ hộ mà bị can Vân yêu cầu tạm trú là bà Cao Thị Cúc hiện đã bị tạm giam nên chưa thể tiếp tục thực hiện các thủ tục gia hạn tạm trú của bị can Vân theo quy định. "Chưa có sự đồng ý của chủ hộ, do đó chưa thể tiếp tục thực hiện các thủ tục gia hạn tạm trú của bị can Vân theo quy định", thượng tá Nguyễn Sơn nói.

Trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân từ được cho tại ngoại hầu tra do vấn đề tuổi tác lẫn sức khỏe. Khai với cơ quan điều tra, ông Vân thừa nhận đã chỉ đạo cho Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên tạo tài khoản Youtube để đăng tải những video vi phạm pháp luật. Ông này cũng thừa nhận việc tham gia trực tiếp vào clip sai phạm.

Theo cơ quan điều tra, ông Lê Tùng Vân là có tình tiết giảm nhẹ vì trên 70 tuổi. Tuy nhiên cũng có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Ngoài cha, mẹ đã mất, Cơ quan điều tra nêu chưa rõ vợ và con của ông Lê Tùng Vân.

