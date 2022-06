Sắp có bão biển, mưa dông

Miền Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đón đợt mưa lớn từ chiều 29/6. Ảnh: Như Ý

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp vừa hình thành và tồn tại trên khu vực phía Nam đảo Luzon của Philippines. Dự báo vùng áp thấp này sẽ đi vào khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Trong các ngày 29/6-2/7, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 70-80%, sau có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực Bắc Biển Đông với xác suất 40-60%. Đây có thể là cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm nay trên Biển Đông.

Từ 29/6, khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-3m, biển động.

Trên đất liền tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với rãnh áp thấp nên từ chiều tối 29/6 đến 2/7 có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ven sông.

Ngoài ra, trên các sông, suối nhỏ thuộc ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt lũ nhỏ.

Từ ngày 29/6 - 3/7, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên Tây Nguyên và Nam bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Ông Khiêm cho biết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật bổ sung bản tin hằng ngày với các loại hình thiên tai trên.

Trước khi đón đợt mưa lớn, hôm nay và ngày mai (28-29/6), miền Trung tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Bắc Bộ hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ. Ngày 29/6, tỉnh Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Hà Nội hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ. Ngày 29/6 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.

Tác giả: NGUYỄN HOÀI

Nguồn tin: Báo Tiền Phong