Sáng nay, hàng nghìn học sinh Tiểu học và Mầm non trong tỉnh quay trở lại trường học

*Hơn 18.000 học sinh của 51 trường Tiểu học và Mầm non trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tiếp tục đến trường sau kỳ nghỉ dài do dịch Covid – 19. Các em đến trường đều được đo thân nhiệt, rửa tay với nước sát khuẩn, ngồi giãn cách theo qui định.

Đo thân nhiệt cho học sinh mầm non thị trấn Nghĩa Đàn.

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn còn tiếp tục còn tặng hàng ngàn chiếc khẩu trang miễn phí cho học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn cũng thành lập các đoàn kiểm tra về việc ổn định nề nếp học tập cũng như công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại các trường.

Phát khẩu trang miễn phí cho học sinh Tiểu học Nghĩa Lạc.

Trước khi các em đến trường, các trường Tiểu học, Mầm non đã tổ chức vệ sinh, phun sát khuẩn khuôn viên, phòng học, đảm bảo cho học sinh có môi trường học tập an toàn nhất.

Các trường phun sát khuẩn trường học trước khi đón học sinh trở lại trường.

Đức Anh

*Sáng nay, hàng nghìn học sinh ở 49 trường học của 23 trường Tiểu học và 26 trường mầm non trên địa bàn huyện Tân Kỳ cũng đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài do dịch Covid – 19.

Đoàn xã Nghĩa Đồng hướng dẫn các em trường Tiểu học vào buồng khử khuẩn toàn thân trước khi vào lớp học.

Dịp này, các đội Thanh niên phản ứng nhanh tại 22 xã, Thị trấn của huyện Tân Kỳđể cùng nhà trường phát khẩu trang miễn phí, đo thân nhiệt và hướng dẫn cho các em rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường học.

Tất cả học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học.

Đồng thời hướng dẫn cho các em không tụ tập đông người, thực hiện giản cách mỗi người cách nhau 1m trong quá trình học tập cũng như giờ ra chơi.

Máy rửa tay tự động do cán bộ giáo viên trường Tiểu học Nghĩa Đồng sáng chế.

Trước đó, tại tất cả các trường học, nhà trường đã phối hợp với Trạm y tế xã phun tiêu độc khử trùng và vệ sinh trường lớp học, khuôn viên nhà trường sạch sẽ, đối với bậc mầm non vệ sinh sạch sẽ đồ dùng đồ chơi, khu vui chơi và các dụng cụ, đồ dùng phục vụ các em ăn ở bán trú.

Tuổi trẻ Tiên Kỳ hỗ trợ trường mầm non Tiên Kỳ hướng dẫn các em rửa tay sát khuẩn.

Tất cả các trường đã chuẩn bị xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn tại các điểm rửa tay để thuận lợi cho học sinh và cán bộ giáo viên thường xuyên rửa tay.

Đoàn xã Tân Long phát khẩu trang miễn phí cho các em.

Đối với học sinh Tiểu học, các trường đã khuyến khích vận động phụ huynh chuẩn bị nước uống riêng cho mỗi em, nước rửa tay khô sát khuẩn và thường xuyên đeo khẩu trang nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cẩm Tú

*Sau thời gian dài tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày 4/5, học sinh cấp tiểu học và mầm non trên toàn huyện Anh Sơn đã đi học trở lại. Để học sinh quay trở lại trường học được đảm bảo an toàn, những ngày qua, các bạn đoàn viên thanh niên 21 cơ sở đoàn trong toàn huyện đã hỗ trợ các trường phun thuốc tiêu độc, khử trùng; tổ chức tổng vệ sinh từng phòng học, từ bàn ghế cho đến đồ chơi của trẻ, đảm bảo môi trường sạch sẽ tuyệt đối.

Đoàn viên thanh niên 21 cơ sở đoàn trong toàn huyện hỗ trợ các trường vệ sinh trường lớp.

Ngoài ra, trong sáng ngày 4/5, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ các trường Tiểu học và Mầm non đón các em học sinh, hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn trước khi vào lớp như: phát khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn để có một môi trường học an toàn lành mạnh.

trong sáng ngày 4/5, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ các trường Tiểu học và Mầm non đón các em học sinh, hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn.

Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang, tờ rơi y tế và trang bị xà phòng diệt khuẩn tại các điểm rửa tay công cộng trong các trường học để góp phần thiết thực trong việc nâng cao nhận thức cho các em học sinh trong phòng, chống dịch bệnh.

Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho học sinh trước lúc vào trường.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của các bạn đoàn viên thanh niên huyện Anh Sơn, qua đó cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19.

Tác giả: Thái Hiền

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An